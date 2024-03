Mbappe nie dostąpi zaszczytu. Francuzi ogłaszają ws. igrzysk olimpijskich

Takiego ciosu Kylian Mbappe się nie spodziewał. Chodzi o igrzyska olimpijskie w Paryżu

Jak się okazuje, zaszczytu bycia chorążym nie dostąpi w tym roku ani słynny judoka Teddy Riner, ani wielka gwiazda futbolu Kylian Mbappe . Kandydaci do tej roli muszą mieć bowiem za sobą minimum jeden start w igrzyskach olimpijskich . 25-letni piłkarz natomiast do tej pory nie miał okazji reprezentować swojej ojczyzny na imprezie tej rangi. Jeśli zaś chodzi o Rinera, nie może on zostać chorążym reprezentacji Francji, ponieważ rolę tę pełnił już wcześniej - podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku .

Uważamy, że we francuskim sporcie jest takie bogactwo (...), że to normalne, że mogą pojawić się nowi sportowcy

Kylian Mbappe już od kilku lat jest kluczową postacią w szeregach reprezentacji Francji w piłce nożnej. Po występach w młodzieżowej drużynie narodowej w 2017 roku młody piłkarz po raz pierwszy w karierze powołany został do kadry seniorskiej. Od tamtej pory wraz z kolegami z drużyny osiągnął wiele imponujących sukcesów. W 2018 podczas piłkarskich mistrzostw świata w Rosji zdobył on złoty medal. W sezonie 2020/2021 Francuzi z Kylianem Mbappe w składzie wygrali Ligę Narodów UEFA. W 2022 roku podczas mundialu w Katarze Kylian Mbappe pomógł swojej drużynie dotrzeć aż do finału, w którym ostatecznie przegrali oni z Argentyńczykami w rzutach karnych. Do Europy panowie wrócili jednak ze srebrnymi medalami.