Mamy wielką szansę na medale na igrzyskach. Polska wicemistrzyni Europy zakwalifikowana

Aleksandra Kałucka to wicemistrzyni Europy z 2022 roku i zwyciężczyni pucharu świata we wspinaczce na szybkość. Polka dostała ogromną szansę - na igrzyska w Tokio nie udało jej się zakwalifikować, ale do Paryża już pojedzie. Dla Polski to spora szansa na kolejne medale. Świeżo upieczona olimpijka jest siostrą bliźniaczką Natalii Kałuckiej, która również osiąga spektakularne sukcesy we wspinaczce.