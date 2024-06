Kuriozalna sytuacja w reprezentacji. Polki muszą walczyć przeciwko sobie. Trener ma dość

Wspinaczka sportowa, dzięki sukcesom Aleksandry Mirosław , zdobywał w Polsce spore grono fanów. W Paryżu będziemy mieli w tej dyscyplinie duże szanse na medal, a nawet dwa. Bowiem o drugi bilet na igrzyska walczą ze sobą należące do światowej czołówki siostry Natalia i Aleksandra Kałuckie . Bliźniaczki z powodu bardzo restrykcyjnych przepisów muszą rywalizować pomiędzy sobą, choć tak naprawdę obie byłyby na igrzyskach kandydatkami do medalu.

Polki muszą walczyć przeciwko sobie. "Sytuacja jest w tym momencie kuriozalna"

I chociaż zasady kwalifikacji były jasne od dawna, a co więcej, awans na igrzyska zdobędzie więc po siedem, a nie po pięć (jak wcześniej ustalono) najlepszych zawodniczek i zawodników z rankingu, to jednak dla reprezentacji Polski nie ma to teraz większego znaczenia. Mamy kłopot bogactwa, a przez restrykcyjne zasady jedna z naszych najlepszych zawodniczek w Paryżu nie wystąpi. Trener kadry Tomasz Mazur nie ukrywa złości na tę sytuację, argumentując, że zaniży to poziom.