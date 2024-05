Redukcja emisji dwutlenku węgla i ogólnie gazów cieplarnianych to jedne z kluczowych działań, by powstrzymać zmiany klimatu. Daniel Scott, profesor z Uniwersytetu w Waterloo powiedział cytowany przez "Inside the Games", że jeśli nie dojdzie do podjęcia kroków, to tylko czterech z dotychczasowych ponad 20 organizatorów zimowych igrzysk olimpijskich mogłoby w 2050 r. zapewnić naturalny śnieg podczas kolejnej takiej imprezy w swoim mieście. W 2080 r. byłoby to już tylko Sapporo.