Rosyjska biegaczka narciarska, złota medalistka olimpijska i trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów Weronika Stiepanowa już dawno temu złożyła kompromitujący wiernopoddańczy hołd Władimirowi Putinowi, za co wylała się na nią fala krytyki. Nie dało jej to jednak do myślenia i najwyraźniej nie wyciągnęła absolutnie żadnych wniosków. Raz po raz przypomina o sobie światu, publicznie zabierając głos w różnych sprawach dotyczących sportu i polityki.