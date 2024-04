Klęska polskich ciężarowców. Totalny upadek i koniec marzeń o igrzyskach

Arsen Kasabijew lata świetności ma już za sobą. 36-latek po tym, jak został zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu, wrócił do sportu, ale bez większych sukcesów.

Igrzyska bez polskiego ciężarowca po raz drugi po drugiej wojnie światowej

Dla Kasabijewa występem ostatniej szansy były zawody Pucharu Świata w Phuket w Tajlandii . Niestety start ten zakończył się kompromitacją. Nasz zawodnik podszedł do pierwszego ciężaru w rwaniu - 162 kilogramy i ledwie podniósł go powyżej bioder.

Aktualna mistrzyni Europy i szósta zawodniczka ostatnich mistrzostw świata zajmuje 16. miejsce w rankingu kwalifikacyjnym do igrzysk z wynikiem 239 kg. By być pewną startu w tym momencie, musi poprawić ten wynik o pięć kilogramów, a najlepiej będzie uzyskać taki w granicach 250 kg. Jej rekord życiowy w dwuboju wynosi od ubiegłego roku 242 kg. Zadanie jest zatem realne do wykonania.