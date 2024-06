Katarzyna Niewiadoma znów dała popis. Szalona akcja, faworytki daleko w tyle

Przed zbliżającymi się wielkimi krokami igrzyskami w Paryżu kobieca kadra cierpi na... kłopot bogactwa. Nasz kraj reprezentować będzie trójka w składzie: Agnieszka Skalniak-Sójka, Marta Lach i Katarzyna Niewiadoma. W komplecie są to zawodniczki światowej czołówki, a rolą "tylko" rezerwowej zadowolić musiała się obiecująca Dominika Włodarczyk, która u progu sezonu 2024 była liderką rankingu World Tour. Jednym z ostatnich testów przed walką o krążki jest dla peletonu Tour de Suisse. Dla Niewiadomej to pierwszy start po ponad miesięcznej przerwie. Nie zaczęła go najlepiej, notując w pierwszych dwóch dniach straty, ale przyszedł czas, że niepowodzenia odbiła sobie z nawiązką.

