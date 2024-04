Karty odsłonięte! W takich strojach Polacy wystąpią na igrzyskach

Igrzyska olimpijskie w Paryżu tuż za rogiem, a jak wiadomo, na tak prestiżowej imprezie należy odpowiednio się prezentować, nie tylko sportowo. W czwartek przedstawiono oficjalne stroje, w jakich polscy sportowcy przystąpią do zmagań o medale we Francji. Przez wiele lat Polski Komitet Olimpijski współpracował ściśle z polską marką odzieżową 4F. Do Paryża biało-czerwonych ubierze tymczasem Adidas.