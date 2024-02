Kara po skandalu w sprawie Cimanouskiej. Opozycjonista uderza w reżim Łukaszenki

Tybunał Dyscyplinarny AIU uznał, że 63-letni Jurij Majsiewicz naruszył standard uczciwości po tym, jak jego działania zostały uznane za "wyraźną zniewagę dla godności sportowca i nadużycie... władzy". To z jego inicjatywy podjęta została decyzja o wycofaniu z igrzysk w Tokio i odesłaniu do kraju Krysciny Cimanouskiej.

To orzeczenie stanowi znaczący sukces dla praw zawodników w sporcie, jakim jest lekkoatletyka i wysyła jasny sygnał, że Athletics Integrity Unit dołoży wszelkich starań, aby chronić te prawa i podstawowe wartości sportu

Biegaczka w trakcie igrzysk w Tokio krytykowała władze sportowe swojego kraju. Została odsunięta od udziału imprezie, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do powrotu na Białoruś. Zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Japonii. Dzięki szybkiej interwencji polskiej ambasady w Tokio uzyskała wizę humanitarną i uniknęła powrotu do ojczyzny. Następnie dołączyła do Grupy Sportowej Orlen zrzeszającej najlepszych zawodników, w tym medalistów olimpijskich z Tokio.