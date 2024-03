Kapitalny występ reprezentantki Polski. Ważny krok w stronę igrzysk

Szymańska w drodze do finału, w grupie, pokonała przez ippon kolejno: Niemkę Agathę Schmidt, Francuzkę Melodie Turpin i Koreankę Jisu Kim. W półfinale zmierzyła się z Laurą Fazliu z Kosowa. Obie zawodniczki to brązowe medalistki ubiegłorocznych mistrzostw Europy w Montpellier, a Fazliu to także wiceliderka światowego rankingu. Polka pod koniec pojedynku wykonała akcję, którą sędziowie ocenili na ippon.

