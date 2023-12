Kancelaria Andrzeja Dudy oficjalnie ogłasza. Spotkanie "na szczycie", walka o IO trwa

Polska gościła już kilka imprez sportowych europejskiego, a nawet światowego formatu. Wspomnieć należy przede wszystkim o Euro 2012 , współorganizowanym z Ukrainą czy też ubiegłorocznych, siatkarskich mistrzostwach globu . Igrzyska olimpijskie to jednak wyzwanie zupełnie innego kalibru. Od kilku miesięcy wiemy już, że nasz kraj będzie się ubiegać o organizację ich letniej odsłony.

Andrzej Duda oficjalnie ogłosił to 27 września, podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. "Chcę z tego miejsca ogłosić po konsultacjach, które odbyliśmy z szefostwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z panem ministrem sportu, jego współpracownikami, ze stroną rządową, że jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o Letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036" - mówił, a jego deklaracja odbiła się w świecie szerokim echem.

Andrzej Duda już po spotkaniu ws. igrzysk

Na ten moment chęć organizacji IO 2036 wyraziło oficjalnie pięć państw. Obok Polski są to Indie, Indonezja, Turcja oraz Meksyk. Niewykluczone, że do tej listy dołączą kolejne. Mówi się między innymi o Egipcie, który miałby przyjąć sportowców w budowanej, nowej stolicy, póki co noszącej roboczą nazwę "Nowej Stolicy Administracyjnej".