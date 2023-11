Jeden z wielkich projektów PiS może upaść. Czarnecki zaapelował do posłów Koalicji Obywatelskiej

Proponuję, by wszyscy napili się zimnej wody i schłodzili gorące głowy po niedawnej kampanii wyborczej. To byłoby fatalne, gdyby taki projekt został odrzucony bez żadnych argumentów. Niestety na razie widzę, że retoryka jest taka, że trzeba ten projekt odrzucić, bo zaproponowało to Prawo i Sprawiedliwość. U niektórych to niestety odruch Pawłowa, by krytykować wszystko, co wymyślił ktoś inny

~ stwierdził europoseł PiS.