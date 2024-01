Ile medali dla Polski w Paryżu? Niepokojące rokowania

Zagraniczna agencja - 11 medali dla Polski

Prognoza Instytutu Sportu - od 9 do 12 medali

Według wyliczeń Zespołu Metodycznego realne szanse Polaków na medale na igrzyskach w Paryżu wynoszą dziś od 9 do 12. Jeżeli taki wynik w Paryżu osiągnęliby "Biało-Czerwoni" to byłby to krok w tył w stosunku do igrzysk w Tokio, co należałoby traktować jako rozczarowanie.