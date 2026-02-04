Andrzej Klemba, Interia: Dlaczego Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie?

Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki: - To przede wszystkim wyraz aspiracji Polaków. Nigdy wcześniej Polska ani żaden kraj Europy Środkowo-Wschodniej nie organizował takiej rangi zawodów. Ekonomicznie mocno się rozwijamy i staliśmy się dwudziestą gospodarką świata. Dojrzeliśmy do tego, by powalczyć o igrzyska. To także element budowy tożsamości i dumy narodowej. Potrzebujemy takich celów do integrowania narodu i silnej motywacji. Euro 2012 pokazało, że potrafimy się mobilizować. I kolejny powód, nie wiem czy nie najważniejszy, to będzie motor ogromnych zmian w polskim sporcie i w aktywności fizycznej Polaków.

To będzie motor ogromnych zmian w polskim sporcie i w aktywności fizycznej Polaków.

W tym właśnie celu powstaje Strategia Rozwoju Polskiego Sportu?

- Tak, zakładamy, że polski sport będzie napędzany dwoma niezależnymi silnikami. Pierwszy to właśnie staranie się o igrzyska olimpijskie, a drugi to dokument, na którego bazie chcemy przebudować cały system polskiego sportu i zacząć zapobiegać patologiom związanym z zaniechaniami i zaniedbaniami polskiego społeczeństwa w zakresie aktywności ruchowej. Dzisiaj 30 procent dzieci jest w bezruchu i to może być pierwsze pokolenie, jak mówią eksperci, które będzie żyło krócej niż rodzice. Głównie dlatego, że się zatrzymaliśmy jako społeczeństwo, a szczególnie dzieci, w aktywności fizycznej. Według specjalistów wydolność krążenia oddechowego po prostu radykalnie spada. Z drugiej strony mamy dzisiaj 65 procent dorosłej populacji nieaktywnej, a są kraje, w których nawet 80 procent po prostu się rusza, jak choćby Finlandia. I na końcu jako wielki i dumny kraj mamy na ostatnich igrzyskach zaledwie dziesięć medali, a na przykład dużo mniejsza Holandia 34.

Skąd będziecie czerpać pomysły, gdzie szukać wzorców?

- Nasze aspiracje są ogromne. I teraz chcąc myśleć o absolutnie rewolucyjnej zmianie, potrzeba czegoś, czego się złapiemy - właśnie igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Będziemy w pewnym stopniu wzorować się na Francji, w której po zawodach w Paryżu powstało trzy tysiące klubów, a trzy miliony ludzi zaczęło czynnie uprawiać sport. Oni dokonali tej zmiany, a wcześniej przez lata przebudowywali system sportu wyczynowego. Chcemy wykorzystać ich najlepsze doświadczenia, ale także krajów skandynawskich i Słowenii. Zbudujemy piramidę szkoleniową, ale nie taką klasyczną. Nasz pomysł to jest taki prostokąt, w którym mieści się ta piramida, bo to ma być aktywność przez całe życie. Uważamy, że w opłaca się w to inwestować nie od pierwszej czy drugiej klasy podstawówki, albo od czwartej, kiedy dopiero pojawia się nauczyciel wychowania fizycznego, ale już od trzeciego roku życia. Rozmawiamy z wieloma sportowcami i na przykład Julia Szeremeta mówi, że zaczęła ćwiczyć w wieku pięciu lat. Także doświadczenia Słowenii pokazują, że należy zaczynać już podczas edukacji przedszkolnej.

Powstanie Strategia Rozwoju Polskiego Sportu, ale jak ją skutecznie wprowadzać?

- To będzie historyczny dokument, bo rządowy, a nie dotyczący tylko jednego resortu. Dlatego w tym celu będziemy współpracować z ministerstwem edukacji, by wprowadzać aktywność fizyczną od wspomnianego trzeciego roku życia. Będziemy współdziałać z MSWiA i MON w kontekście budowania kompetencji ruchowych, a także przygotowania osób do pracy w służbach mundurowych. Tam potrzebne jest pół miliona ludzi do pracy. Brakuje synchronizacji pomiędzy sportem, wojskiem i policją. To się dzieje, ale zbyt powoli. Ola Mirosław czy Julia Szeremeta jako wojskowe dają świetny przykład, ale trzeba stworzyć system. Współpracujemy też z ministerstwem nauki, w jaki sposób możemy działać na rzecz polskiego sportu z pomocą innowacji i wszystkich metod zwiększających efektywność szkolenia wyczynowego. Oczywiście ministerstwo rodziny jest niezbędne do tego, żebyśmy z pomocą rodziców i dziadków budować świadomość, jak ważny jest ruch. W Polsce potrzebujemy radykalnie rewolucji w aktywności fizycznej, bo bez tego będziemy żyli krócej i posypiemy się jako społeczeństwo. To już dzisiaj widać. Myślenie o tych dwóch wielkich motorach zmian, czyli igrzyskach olimpijskich i strategii ma być wspólnym działaniem ponad podziałami.

Liczymy, że wszyscy nasi partnerzy zrozumieją potrzebę wielkich zmian w polskim społeczeństwie w zakresie kondycji zdrowia publicznego.

Kto jeszcze pracuje nad strategią?

- Grono jest szerokie, a w komitecie sterującym, który odpowiada za strategię, są choćby przedstawiciele samorządów. Jeżeli chcemy przeprowadzić ogromną zmianę w polskim sporcie, to bez nich tego nie zrobimy. Dzisiaj w polskim sporcie jest około 13 miliardów złotych, z czego 7 miliardów wkładają właśnie samorządy. Około 4 miliardów dokłada ministerstwo, a pozostałe 3 miliardy to kapitał prywatny, czyli najczęściej sponsorzy. Musimy te nakłady zwiększać, ale trzeba je wydawać efektywnie, a tego nie robimy. Jeżeli myślimy o strategii polskiego sportu w horyzoncie 10-12 lat, a to jest okres pełnego szkolenia wyczynowego zawodnika, to chcemy ją dedykować tym najmłodszym z myślą, że będą gotowi na igrzysk olimpijskie w 2040 roku. W tym czasie jest to właśnie do zrealizowania. Chcemy namówić wszystkie najważniejsze środowiska, a więc polskie związki sportowe, dziesiątki tysięcy polskich klubów, blisko 2800 polskich samorządów, które współdecydują o systemie sportu, naturalnie rząd i parlament do tego, że ta zmiana jest potrzebna. W najbliższym roku ta strategia będzie nie tylko utworzona, ale również przyjęta.

Pierwszym krokiem była diagnoza społeczna, a na jakim etapie tworzenia strategii jesteście?

- Bardzo pogłębionej diagnozy z dziesiątkami rekomendacji. Po konsultacjach społecznych wpłynęło około 160 uwag i od lutego zaczynamy pisać właściwą treść strategii, która będzie podzielona na cztery segmenty a wszystko będzie opomiarowane wskaźnikami na poszczególne lata. Równolegle rozpoczynamy pracę z polskimi związkami sportowymi nad ich strategiami na najbliższe dziesięć lat. To ma dać odpowiedź, gdzie jesteśmy ze szkoleniem w danej dyscyplinie, gdzie nam świat odjechał, jaki najbardziej optymalny system szkolenia wyczynowego przewidują i jak widzą zmiany medalowe w tym czasie. Chcemy dowiedzieć się, co należy poprawić, gdzie mamy lukę pokoleniową, gdzie popełniano błędy. Kilka polskich związków naprawdę bardzo się do tego zapaliło, jak choćby w lekkiej atletyce, hokeju, tenisie stołowym czy też mniej popularne jak squash.

W związku ze pracami nad strategią planujecie wprowadzać reformy?

- Zmiana dotycząca polskich związków sportowych będzie jedną z większych, ale nie jedyną. Trochę przymusimy zarządzających związkami, w sensie pozytywnym, do działania. Traktujemy to jako element wyzwania, na początku intelektualnego. Do tej pory większość ze związków sportowych działała w horyzoncie czterech lat. Olimpijskich. Jak się udało na przykład zdobyć medale, to władze zostają, jak nie, to rewolucja. A my uważamy, że ich strategia powinny być dziesięcio- lub nawet dwunastoletnia, czyli obejmować trzy kolejne igrzyska. Tyle właśnie czasu potrzeba, by z dziecka wychować wyczynowego sportowca. I za tą jedną reformą pójdą kolejne. Ustawa o sporcie. Ustawa o finansowaniu. Z całą pewnością chcemy zreformować zawód trenera. Nie dość, że potrzebujemy dwukrotnie więcej szkoleniowców, to o znacznie lepszych kwalifikacjach. Docelowo chcemy też, by nauczyciel wychowania fizycznego był już w klasach 1-3, a także wyedukować trenerów do wieku przedszkolnego. Kolejna sprawa to praca z osobami z niepełnosprawnościami, co u nas funkcjonuje w bardzo niewielkim zakresie. Potrzebujemy to radykalnie zmienić, bo zaledwie jeden procent osób z niepełnosprawnościami uprawia sport. Absolutnie niezbędne są też kompletnie nowe kompetencje w pracy z seniorami. Za 10 lat 40 procent polskiego społeczeństwa będzie powyżej 60. roku życia. Kolejna reforma to system zarządzania polskimi talentami, który dzisiaj właściwie nie istnieje. Chcemy zcyfryzować sport i zintegrować wszystkie dane szkoleniowe. To pozwoli na możliwość wymiany sportowców pomiędzy dyscyplinami. Bo może jest tak, że ktoś jest niezły w jednym sporcie, ale w drugim byłby dużo lepszy. Bylibyśmy w stanie przerzucać najbardziej utalentowanych zawodników, osiągać jeszcze większe efekty i wyniki sportowe. To świetnie robią Francuzi. My robimy to marginalnie. Sporty nie widzą się między sobą.

Absolutnie niezbędne są też kompletnie nowe kompetencje w pracy z seniorami. Za 10 lat 40 procent polskiego społeczeństwa będzie powyżej 60. roku życia

Zapowiada pan bardzo dużo reform…

- To jeszcze nie koniec. Czeka nas olbrzymia reforma związana z Instytutem Sportu. Bardzo uważnie przyglądamy się francuskiemu Krajowemu Instytutowi Sportu, Ekspertyz i Wyników [INSEP - przyp. red.]. W ich modelu szkolenia wyczynowego objęte są 24 dyscypliny. To ośrodek centralny, z którym blisko współpracują regionalne. Potrzebujemy reformy wzorowanej na Francji. Przez lata go budowali, ale osiągnęli model efektywności i sukcesów w postaci medali. Jesteśmy dość zbliżonymi krajami, jeśli chodzi o wielkość i liczbę ludności, choć oczywiście Francja jest trochę większa. Mamy jednak sporo podobieństw, bo oprócz Warszawy, a tam Paryża, mamy bardzo silne regiony. Zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie reformy wymagają zgody narodowej i przejścia do działania.

Z moich rozmów z Adamem Korolem czy Robertem Korzeniowskim, a teraz z panem, wynika, że tak naprawdę ważniejsza jest strategia sportu i jej wdrożenie, niż igrzyska w 2040 roku. One mogą być swego rodzaju nagrodą czy też ukoronowaniem zmiany, która zajdzie w polskim społeczeństwie. I też nie wiadomo, czy walkę o igrzyska uda się wygrać.

- Na pewno musimy podjąć się wyzwania. Jeżeli mamy mówić o tym, który motor rozwojowy jest ważniejszy dzisiaj dla całego społeczeństwa, to oczywiście skuteczne wprowadzenie strategii rozwoju polskiego sportu. To nam da prawdziwą zmianę, która wpłynie na nasze zdrowie i życie. To jest fundament. Bez aktywności ruchowej, poprawy kondycji i wydolności oddechowej dobrego życia nie będzie. W tym kontekście to jest po prostu być albo nie być polskiego społeczeństwa. Strategia, która wpływa na zdrowie, która aktywizuje, decyduje o długości i jakości naszego życia, będzie też miała wpływ na wyniki sportu wyczynowego. Po prostu będzie więcej utalentowanych sportowców, z którymi będzie można myśleć o medalach olimpijskich. Dlaczego nie mielibyśmy zrobić jednego i drugiego. Myślenie o igrzyskach jeszcze dziesięć lat temu byłoby raczej mrzonką. A dzisiaj jest realne. Mamy piękną, rozwijającą się stolicę, a do tego sześć, osiem miast jako potencjalnych współorganizatorów. Trzeba też patrzeć jak będzie Polska wyglądała za dziesięć lat. Będzie jeszcze bardziej spójnym krajem. Koleją ze stolicy do Poznania Łodzi, Wrocławia, Krakowa czy Gdańska dojedziemy znacznie szybciej niż dziś. Atrakcyjność turystyczna Polski rośnie z roku na rok. Polskie regiony, miasta są jednymi z piękniejszych, ale wciąż przez wielu nieodkrytymi miejscami na mapie turystycznej Europy. 20 milionów zagranicznych turystów odwiedziło nasz kraj i recenzje są zwykle świetne. Potrzebujemy też takiego przełomu, że odkryć Polskę, jej historię i piękno. Igrzyska są też motorem budowy marki naszego kraju.

Świetnie rozwijamy się gospodarczo i jesteśmy liderem, takim trochę hegemonem na mapie Europy Środkowo-Wschodniej. Stać nas na to, by być wiarygodnym kandydatem na gospodarza igrzysk olimpijskich.

Wiadomo z kim możemy rywalizować?

- Jeszcze zobaczymy, jak ostateczna procedura będzie wyglądała. W 2028 roku igrzyska będą w Stanach Zjednoczonych, cztery lata później w Australii, a w 2036 roku zgłosiły się m. in. Indie, Katar, RPA, ale Afryka raczej nie będzie gotowa. W 2040 roku naszymi rywalami mogą być Niemcy, bo już przeprowadzają referenda, w którym landzie zorganizować zawody. Być może będzie też Budapeszt i Węgrów nie można bagatelizować, a także Stambuł, mówi się o Madrycie. Silna konkurencja. Naszym celem nadrzędnym jest przygotowanie spójnej aplikacji, w zgodzie i porozumieniu, by takie igrzyska przeprowadzić. To jedno z najpoważniejszych wyzwań. Zresztą to samo było we Francji, która walczyła o akceptację społeczną igrzysk. Zajęło to lata, szczególnie po porażce Paryża z Londynem. Musimy przekonać Polaków, że igrzyska to jest coś więcej niż tylko miesiąc zawodów. Na tym skorzysta każdy. Bardzo ważna będzie kwestia dyplomacji sportowej. Podzieliliśmy przygotowania na kilka grup, na grupę strategiczną, która czuwa nad wszystkim, składająca się z przedstawicieli różnych środowisk sportowych. Do tego jest Warszawa jako główny organizator, ale także miasta potencjalnych współorganizatorów i regionów, bo jest sto kilkadziesiąt miejsc, które mogą być centrami przygotowawczo-treningowymi. Tam reprezentacje przyjadą dwa miesiące wcześniej, by się zaaklimatyzować. Mamy coraz lepszą infrastrukturę hotelowo-sportową w miasteczkach i to nie tylko w stolicach regionów, ale też w wielu powiatach czy nawet gminach. To są ogromne atuty i mamy podstawy, by mówić o igrzyskach językiem korzyści. Korzyść będzie niewątpliwie gospodarcza. Będzie też promocyjna, jakiej do tej pory nie mieliśmy. Polska stanie się centrum Europy, kraju, który trzeba odkryć na nowo, ale tak naprawdę chodzi przede wszystkim o wielką zmianę nawyków w zachowaniu, które pomogą w podwyższeniu jakości życia. A w kwestiach sportowych docelowo powinniśmy zdobywać trzy razy więcej medali na igrzyskach olimpijskich niż w Paryżu.

13 lat temu próbowano sprowadzić zimowe igrzyska do Krakowa. Skończyło się na tym, że wypłynął dokument dotyczący kosztów imprezy. Wynikało z niego, że trzeba będzie wydać 22 mld złotych. Mieszkańcy Krakowa odrzucili pomysł w referendum. Nie popełnicie podobnych błędów? Przekonacie społeczeństwo?

- Dzisiaj mniej więcej jest tyle samo zwolenników, co przeciwników igrzysk olimpijskich w Polsce. Cieszę się, że już rozpoczęliśmy dyskusję i oswajamy społeczeństwo z tematem wskazując szereg korzyści. Nam jest najbliżej do jak najbardziej efektywnego modelu organizacji tych zawodów, czyli tego z Paryża. Nie ma potrzeby budować obiektów na siłę, a raczej należy wykorzystać już istniejące czy też otwarte przestrzenie na tymczasowe areny. We Francji plac Place de la Concorde stał się areną czterech dyscyplin pokazanych w centrum Paryża. Siatkówkę plażową kibice oglądali pod wieżą Eiffla, a gmach wielkiej galerii Grand Palais gościł szermierkę i taekwondo. Po prostu zbudowano tam z aluminiowych rurek trybuny. W Wersalu odbyły się zawody jeździeckie i też były tymczasowe trybuny. Na stadionie Paris la Defense wybudowano basen i tam rywalizowali pływacy. Dzięki temu koszty nie były znaczące. Wioska olimpijska została zbudowana głównie siłami kapitału prywatnego, a teraz trwa komercjalizacja tych obiektów. De facto powstała nowa dzielnica na 25-30 tysięcy mieszkańców. Taki model pozwala zaoszczędzić na igrzyskach, niż wydawać bezproduktywnie pieniądze jak to było w Grecji, gdzie obiekty są nieużywane. Szukamy więc takich rozwiązań jak w Paryżu. O tym, jak ta koncepcja będzie ostatecznie wyglądała, przekonamy się, kiedy będzie studium wykonalności. Przed nami oczywiście także budowa części nowej infrastruktury, ale dzięki temu, że igrzyska ma gościć 6-8 miast, to w każdym są odpowiednie obiekty, czyli stadiony i hale.

Nie ma potrzeby budować obiektów na siłę, a raczej należy wykorzystać już istniejące czy też otwarte przestrzenie na tymczasowe areny

Jak miasta wchodzą w grę jako współgospodarze? Słyszy się o Poznaniu, bo tam jest tor wioślarski Malta, o Gdańsku, bo są dyscypliny związane z żeglarstwem czy windsurfingiem. A pan mówi nawet sześciu-ośmiu miastach.

- Dzisiaj jest za wcześnie, by odpowiadać na to, które miasta zostaną współgospodarzami, ale znamy duży potencjał tych miejsc. Z całą pewnością Stadion Śląski w Chorzowie może być kluczowym obiektem piłkarskim na igrzyska. Zwłaszcza jeżeli Stadion Narodowy będzie gościł lekkoatletykę. Poza tym Śląsk ma halę Spodek z wielką historią imprez sportowych i obiekt w Gliwicach. Gdańsk to oczywiście żeglarstwo i też piękny stadion, Wrocław też ze względu na stadion. Kraków to świetna hala widowiskowo-sportowa i tor kajakarstwa górskiego po odpowiedniej poprawie infrastruktury. Poznań to także stadion i wspomniany tor Malta. Łódź to kolejne miasto z halą widowiskowo-sportową. Należałoby się przyjrzeć jeszcze części wschodniej Polski, czyli Białystok, Lublin i Rzeszów jakie sporty mogłyby być tam wkomponowane. Musimy mieć stadion lekkoatletyczny na igrzyska i on będzie w Warszawie. Tu wydaje się, że w grę wchodzi przebudowa Stadionu Narodowego, który musiałby pomieścić 75-80 tysięcy osób i wykorzystanie jego okolicy. Potrzebna będzie hala widowiskowo-sportowa na 20-25 tysięcy widzów. Przed nami budowa koncepcji. Trwają prace analityczne.

Musimy mieć stadion lekkoatletyczny na igrzyska i on będzie w Warszawie.

Podobno Stadion Narodowy miałby zostać powiększony na igrzyska, a potem zmniejszony do obecnego stanu. To możliwe?

- Nad tym muszą jeszcze popracować specjaliści. O stadionie trzeba myśleć w kategoriach uniwersalnych, bo spora część imprez wyprzedaje się, a więc nawet 70-80 tysięcy widzów mogłoby tam przychodzić. Mamy wyjątkowe miejsce, dobrze zlokalizowane i w miarę sensownie skomunikowane, a wszyscy się już przyzwyczaili, że kiedy są na przykład mecze reprezentacji Polski, to część traktów jezdnych jest zamieniania na piesze. Do tego Warszawa ma odpowiednią bazę hotelową.

Wydaje się, że sporą przeszkodą w staraniach się o igrzyska są nienajlepsze relacje między Polskim Komitetem Olimpijskim a stroną rządową. Przedstawiciele Komitetu narzekają, że nie są zapraszani do prac nad tą ideą. Trwa pat, a bez zgłoszenia przez PKOl chęci organizacji igrzysk do MKOl po prostu nie ma co myśleć o igrzyskach…

- Instytucje działają. W pracy nad aplikacją w grupach roboczych musi być współpraca. W PKOl nie brakuje osób z polskich związków sportowych i dla mnie to jest naturalne współdziałanie. Wręcz oczekujemy, by grupy robocze zostały wzmocnione fachowcami z Komitetu. Na końcu to formalnie PKOl składa aplikację do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. O to też poprosił minister Rutnicki prezesa Piesiewicza w oficjalnym piśmie skierowanym 17 grudnia, by zarząd podjął decyzję kolegialnie i w ten sposób rozpoczął procedurę starania się o igrzyska. To jest uprawienie PKOl. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez PKOl 26 stycznia i cieszymy się, że zarząd Komitetu poparł tym samym starania polskiego rządu o organizację najważniejszej imprezy sportowej. Teraz rozpocznie się nieformalny dialog z MKOl. Od tego się musi zacząć.

Ktoś musi zrobić pierwszy krok, czy liczycie, że PKOl rozumie, co powinien zrobić?

- W tej sprawie wszystko powinno nas łączyć. Do skutecznej organizacji igrzysk potrzebna jest zgoda narodowa, bo to zadanie, które rozkładamy w horyzoncie najbliższych ponad dziesięciu lat. W rozmowach z większością prezesów związków sportowych nie spotkałem nikogo, kto nie byłby zafascynowany tym, że Polska może zorganizować igrzyska. Wszyscy chcą i wiedzą, że to będzie koło zamachowe zmian w sporcie, zwiększenie szans na medale i upowszechnianie sportu. Trzeba tylko przyjąć decyzję. Jesteśmy otwarci, aby polska aplikacja była nie tylko dobrze przygotowana, ale w wyniku wspólnych działań także na tyle przekonująca, żebyśmy tę rywalizację wygrali.

Piotr Borys, Jakub Rutnicki, Radosłąw Piesiewicz i Karol Nawrocki Piotr Nowak PAP

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Jastrzebowski East News

Real Madryt - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports