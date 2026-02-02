Andrzej Klemba, Interia: Jest pan w zespole, który zajmuje się tworzeniem Strategii Rozwoju Polskiego Sportu. Jej punktem kulminacyjnym mogą mają igrzyska olimpijskie w 2040 roku, choć chyba nie tylko o zorganizowanie ten największej imprezy sportowej w tym wszystkim chodzi?

Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki ds. strategii rozwoju sportu 2040: - Najważniejsze jest to, by zmienić trendy w społeczeństwie, bo nastąpił duży spadek aktywności Polaków, jest coraz więcej otyłych dzieci. Mamy spory rozdźwięk między tym, jak wygląda wzrost poziomu zamożności naszego społeczeństwa a wydatkowaniem tych pieniędzy na to, by to społeczeństwo było konkurencyjne, aktywne i zdrowe. Ta strategia to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Polacy powinni funkcjonować pod względem aktywności fizycznej na przestrzeni następnych kilkunastu lat. I rzeczywiście jest tak, że igrzyska olimpijskie mogą być czymś, co będzie zwieńczeniem zrealizowania założeń tej strategii. Nawet gdyby ostatecznie rywalizację o igrzyska wygrał inny kraj, to my i tak już będziemy zwycięzcami właśnie jako społeczeństwo. Należy jednak jasno powiedzieć, że realizacja tej strategii bardzo podnosi szanse na to, byśmy stali się gospodarzem igrzysk. MKOl przy powierzaniu tej roli zwraca uwagę na to, jak bardzo aktywne jest społeczeństwo, jaką zmianę społeczną może to przynieść i jak bardzo idea olimpijska oraz sport są zintegrowane z trybem życia w danym kraju.

Początkiem pracy nad Strategią miała być diagnoza społeczna. To już zostało zakończone?

- Tak, w październiku, a potem powstały wnioski wynikające z tej diagnozy. Opublikowaliśmy je 24 listopada. Dzisiaj pracujemy w trybie warsztatowym, dlatego że każda diagnoza wymaga pogłębionej debaty publicznej. I właśnie teraz jesteśmy na etapie konsultacji społecznych. Diagnoza to opis stanu i teraz zastanawiamy się, co zrobić, aby go zmienić i osiągnąć to, czego oczekujemy. Grona eksperckie, które zgłosiły się do uczestnictwa w tych konsultacjach spotykają się zarówno na żywo, jak i online. Konsultacje są prowadzone w trybie ciągłym i otwarte dla każdego, kto chce przekazać swoją opinię. Tworzenie tego dokumentu jest wydarzeniem historycznym dla polskiego sportu, bo nie jest to strategia resortowa, tylko rządowa. I będzie drogowskazem dla tego rządu i dla kolejnych, którzy będą rządzić Polską.

Staramy się zbudować jak największe porozumienie społeczne dla tych spraw z myślą, że robimy to dla dobra naszych dzieci.

Diagnoza dotyczy stanu fizycznego społeczeństwa czy jest szersza?

- Jest znacznie szersza, choć oczywiście oparta o aktywność fizyczną Polaków. Są w niej wątki związane z infrastrukturą sportową, ze sportem wyczynowym, z wychowaniem fizycznym w szkołach, z dyplomacją sportową, wpływem sportu na pozycjonowanie kraju i na gospodarkę. To jest bardzo szeroki i kompleksowy dokument. Diagnoza była prowadzona w dziesięciu obszarach i dosyć szczegółowo je opisuje. Pokazuje także stan poszczególnych segmentów naszego życia związanych z aktywnością sportową, ale też ich korelacje. Za każdym razem, kiedy dochodzimy do tematów istotnych dla strategii, zauważamy, że to pokrywa się z potrzebami w obszarach równoległych. Kiedy mówimy o wychowaniu fizycznym w szkole, to zaraz mówimy o tym, w jaki sposób organizują pracę na rzecz sportu samorządy, w jaki sposób działa klub, który jest blisko szkoły, jaka jest możliwość identyfikacji ścieżki talentów. To jest bardzo złożony temat. Kiedy mówimy o diagnozie, to być może w pierwszym momencie mamy na myśli młodzież, chęć zdobywania medali i dumę narodową, która z tego wynika. To nie jest błąd, ale w nowoczesnym pojęciu sportu mówimy o aktywności sportowej właściwie od urodzenia do śmierci. Wzorem podobnych strategii z innych krajów bardzo dużą uwagę poświęcamy aktywności w wieku senioralnym, do samodzielności, która wynika ze sprawności fizycznej, jak również prewencji chorób, których leczenie dzisiaj jest ogromnym obciążeniem finansowym dla całego społeczeństwa. Musimy mieć świadomość tego, jaka powinna być dzisiaj sprawność emeryta i co trzeba zrobić, żeby była wyższa. Krótko mówiąc byśmy mieli dzięki temu lepszą jakość życia.

Przejdźmy do igrzysk. Pomysł organizacji w Polsce największej imprezy sportowej na świecie sprawia, że nie brakuje znaków zapytania i krytyki. Najczęściej poruszane są koszty i podawane przykłady ogromnych wydatków jak choćby w Atenach. Dlaczego warto zorganizować igrzyska w Polsce?

- Ja nie spotykam się z krytyką, a raczej z zadawaniem wielu pytań. Ludzie mają do tego prawo. Chcą wiedzieć, dlaczego igrzyska są nam potrzebne, czy nas na nie stać, co z tego wyniknie, czy chodzi tylko o wyszkolenie kadry wyczynowców, którzy wystartują w igrzyskach za niemal 15 lat, czy to będzie budowanie nowych obiektów o niewiadomym późniejszym przeznaczeniu. W toku prac teraz nad igrzyskami element dialogu społecznego jest absolutnie kluczowy i stopniowo uruchamiamy regiony po to, by poczuły się współgospodarzami. Kiedy myślimy o igrzyskach, oczywiście mamy na myśli takie symbole jak kółka olimpijskie w centralnym miejscu w mieście, znicz olimpijski, wielki stadion i transmisje telewizyjne. Żeby odnieść się do wzoru francuskiego, to tam wprowadzono projekt "Kraina Igrzysk" - "Terre des Jeux". Około tysiąca miejsc we Francji stało się właśnie ziemią igrzysk. To było związane z obiektami sportowymi, rekreacyjnymi, kulturalnymi, w których można było uprawiać sport, dokąd przyjeżdżały reprezentacje z całego świata, gdzie przygotowali się francuscy sportowcy. Oznaczanie olimpijskimi symbolami tych miejsc miało ogromne znaczenie dla każdej społeczności. Całe regiony mogły czuć się gospodarzami i podobnie będzie u nas, kiedy projekt ujrzy światło dzienne. Chcemy, by polskie regiony gościły igrzyska, a przy okazji poprawił się stan infrastruktury ułatwiającej życie Polakom. Dostosowanie obiektów, które już mamy, do wymogów olimpijskich, zmodernizowanie ich, powinno wszystkich cieszyć. To są też nowe miejsca pracy, nowe technologie, otwarcie na turystykę i współpracę z innymi regionami, ale o tym wszystkim trzeba rozmawiać i my rozmawiamy. Mamy za sobą dwie duże nieudane próby, jeżeli chodzi o kandydowanie do igrzysk, czyli w Zakopanem i Krakowie. One nie opierały się ani na strategii, ani na pogłębionym dialogu społecznym. Tych błędów możemy uniknąć. Polska jest też na zupełnie innym etapie rozwoju ekonomicznego niż wtedy. Mamy lepsze miejsce polityczne i gospodarcze na świecie. Polacy, którzy dzisiaj myślą w perspektywie rozwojowej za kilkanaście lat, powinni też spojrzeć kilkanaście lat wstecz, kiedy organizowaliśmy Euro 2012, imprezę nieporównywalnie mniejszą, ale też bardzo prestiżową. Mistrzostwa Europy pozytywnie zmieniły nasz kraj. Nie słyszę głosów krytycznych, które by dotyczyły faktu organizacji Euro w Polsce i wpływu na gospodarkę, na wizerunek kraju.

Jeżeli pytamy się, co możemy osiągnąć igrzyskami, to powinniśmy spojrzeć właśnie na ten efekt i przemnożyć go jeszcze kilka razy.

Pamiętam starania o igrzyska w Krakowie i tam popełniono mnóstwo błędów, a zaczęło się od tego, że wypłynął dokument szacujący koszty igrzysk. Wydanie 22 mld złotych podziałało na wyobraźnię mieszkańców i odrzucili pomysł w referendum. Takich błędów chcecie uniknąć?

- Według badań CBOS społeczeństwo jest podzielone pół na pół, jeśli chodzi o wolę goszczenia igrzysk. Trzeba sprawić, żeby dialog i komunikacja wciągnęły Polaków do odważnego myślenia i przyciągnięcia tych, którzy dzisiaj nie dostrzegają, że igrzyska wiążą się z rozwojem. Bardzo wiele mówi się o tym, jeżeli ktoś chce krytykować, co zostało źle zrealizowane pod kątem obiektów wybudowanych na igrzyska w Grecji czy w Brazylii. Tyle że tego już nie ma. MKOl ma teraz zupełnie inne wymogi. Dzisiaj igrzyska muszą się odbywać na obiektach istniejących, zmodernizowanych, bądź też na obiektach, które zostaną zbudowane, ale dlatego, że istnieje długa i sensowna perspektywa ich wykorzystania przez społeczeństwo. Proponuję odejść od tego punktu myślenia i spojrzeć na obrazek Paryża, w którym place, przestrzenie publiczne zostały zagospodarowane, jako areny sportowe. Otwarcie igrzysk nad Sekwaną, a nie na wielkim specjalnie wybudowanym obiekcie. We Francji nie powstał żaden stadion. Jedyne miejsce, które wybudowano w ramach projektu olimpijskiego, to i tak od dawna potrzebny kompleks wodny, który jest w sąsiedztwie Stade de France. I to tyle. Jako że mamy znakomitą współpracę z Francuzami, to usłyszeliśmy od nich gotowość do współpracy z nami w budowaniu projektu olimpijskiego. Działamy na gruncie traktatu z Nancy z 8 maja ubiegłego roku, który daje nam szansę do międzyrządowego funkcjonowania, między innymi w obszarze sportu i wymiany doświadczeń. Wprost będziemy czerpać z modelu francuskiego. Będziemy też obserwować, jak będą zorganizowanie igrzyska w Los Angeles, a także w Brisbane, gdzie prace są już zaawansowane. Megalomania olimpijska, mam nadzieję, że już nikomu nie grozi.

Koncepcja igrzysk w Polsce jest na wczesnym etapie, ale zgodnie z wytycznymi będzie wykorzystywana istniejąca infrastruktura. Czy jednak jest obiekt, który będzie trzeba wybudować? W Warszawie od lat mówi się o stadionie lekkoatletycznym czy hali widowiskowej. Chyba, że Stadion Śląski można wykorzystać na zawody lekkoatletyczne?

- Aby lekka atletka mogła być oglądana na igrzyskach i pełnić funkcję centralnej dyscypliny obok pływania, to musi być stadion o pojemności grubo ponad 60 tysięcy, a raczej około 80 tysięcy. I dzisiaj żaden polski obiekt nie spełnia takich kryteriów. W związku z tym mówienie o jednym czy drugim stadionie, który miałby być gospodarzem lekkiej atletyki wymaga głębokiej analizy. Trzeba zastanowić się, czy też docelowo jest potrzebny 80-tysięczny stadion lekkoatletyczny. Na Śląsku igrzyska powinny być i Stadion Śląski będzie wykorzystany, ale czy pod kątem lekkoatletycznym? Nie upierałbym się dzisiaj przy tym. Nie wiem, czy społeczność śląska chciałaby ponosić koszty budowania kolejnych 30 tysięcy miejsc na Stadionie Śląskim i potem redukcji do mniejszego wariantu. To wszystko musi być bardzo rozważnie policzone. Trwają prace analityczne i technologiczne związane z tym, w jaki sposób można zmodernizować Stadion Narodowy. Musimy podejść do tego racjonalnie. Dyscypliny sportowe muszą mieć domy tam, gdzie się dobrze czują. Czasami też jest tak, że trzeba stworzyć prowizoryczny luksusowy salon dla danej dyscypliny, jak na przykład w Paryżu dla siatkówki plażowej na Polach Marsowych, czy przystosować halę wystawienniczą jak to było z Grand Palais dla szermierki. I wcale nie jest powiedziane, że tam ma być stała arena siatkarska czy szermiercza. Czekają nas jeszcze rozmowy z miastami i samorządami, a także z MKOl. Jesteśmy na tak wczesnej fazie, że przesądzanie czegokolwiek byłoby absolutnie myśleniem życzeniowym albo fantazyjnym.

Czyli stadion dla lekkoatletyki może być największym wyzwaniem?

- Nikt w MKOL ani World Athletics nie dopuści do tego, by na stadionie o pojemności 40 czy 50 tysięcy odbyły się olimpijskie zawody lekkoatletyczne. Trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie, czy Polska będzie chciała gościć kiedyś mistrzostwa świata w lekkiej atletyce i czy na pewno nam jest potrzebny na stałe tak wielki lekkoatletyczny stadion. A może powinna być możliwość zmniejszenia go lub rozgrywania innych dyscyplin. Na stadionie lekkoatletycznym w Atlancie, na którym zdobyłem pierwszy złoty medal olimpijski, jest dzisiaj tylko 25 tysięcy miejsc, a bieżni lekkoatletycznej nie ma w ogóle. Została sprzedana jako pamiątka z igrzysk i gra się tam w football amerykański.

Czytam między słowami, że tymczasowa rozbudowa Stadionu Narodowego w Warszawie to na razie wiodący pomysł?

- Każda forma działania, która sprawi, że polskie społeczeństwo zbędnie nie wyda pieniędzy i będzie miało z tego pożytek w przyszłości, jest działaniem według mojego oceny uzasadnionym.

Słychać też, że Poznań czy Gdańsk będą gościły tzw. sporty wodne. Może to po prostu będą Igrzyska Olimpijskie Polska, a nie Warszawa?

- O takiej właśnie koncepcji dyskutujemy pracując wokół idei IO Polska W myśl tego, czego wymaga od nas MKOl, monitorujemy dokładnie infrastrukturę kulturalną, wystawienniczą i sportową każdego regionu. Polska za te kilkanaście lat będzie jeszcze bliższa sobie, jeżeli chodzi o odległości z miasta do miasta. Choćby Warszawa i Łódź w 2040 roku będą właściwie jedną aglomeracją. Dopiero stoimy przed zadaniem napisania studium wykonalności i te wszystkie analizy zostaną zrobione. Powstanie przy współpracy z samorządami, ale wpływ będzie miał MKOl, z którym będziemy konsultować, na ile coś jest wykonalne i jak pasuje do nowoczesnej idei igrzysk. Moim marzeniem, zresztą to też założenie ministerstwa sportu i turystyki, a także całego środowiska, jest to, by tymi zawodami żyła absolutnie cała Polska. By igrzyska, chociaż będą miały ileś tam obiektów, arenę centralną i satelitarne, działy się także w moim Jarosławiu, w którym się wychowywałem na bardzo sportowym kolejarskim podwórku przy Reymonta, czy w Tarnobrzegu, gdzie dorastałem licealnie i rozpocząłem moją lekkoatletyczną drogę do medali.

Dlatego wiele miast odegra ważną rolę, bo mogą gościć reprezentację danego kraju, być bazą treningową czy pobytową. Także myślmy o igrzyskach w takiej kategorii.

Igrzyska Europejskie w 2023 roku były takim trochę przedsmakiem igrzysk olimpijskich w Polsce?

- Oczywiście, że tak. Przecież teqball czy padel rozegrano na Rynku Głównym w Krakowie. Wiele istniejących obiektów wykorzystano i zmodernizowano. Powstała tymczasowa instalacja w Krzeszowicach dla zawodów BMX, a teraz jest użytkowana przez gminę. W jakimś sensie historycznie, choć na inną skalę, byliśmy przed Paryżem. Rok wcześniej realizowaliśmy już te zalecenia MKOl. Oczywiście Igrzyska Europejskie mają inną skalę i nie wszystkie sporty pokrywają się z olimpijskimi, ale co do pomysłu też było zaangażowane kilka regionów. Sercem była Małopolska, ale zawody rozegrano także na Podkarpaciu, Górnym i Dolnym Śląsku.

Ministerstwo sportu rozpoczęło starania o igrzyska olimpijskie, tymczasem w relacjach z PKOl jest delikatnie mówiąc pat. Co trzeba zrobić, żeby doszło do współpracy? PKOl nie zorganizuje igrzysk bez rządu, a rząd bez komitetu.

- Stroną zgłaszającą Polskę do igrzysk jest Polski Komitet Olimpijski. I ja głęboko wierzę, że tutaj takie porozumienie na rzecz dobrej sprawy nastąpi. Komitet zna swoje prerogatywy i wie doskonale, co robić. Ministerstwo i samorządy reprezentują stronę publiczną. Też wiedzą, co robić. W tej chwili powinniśmy oczekiwać tego, że procedury zafunkcjonują i każdy odrobi swoje zadanie w standardzie iście olimpijskim. Z całą pewnością dojdzie do współpracy i nie mam co do tego wątpliwości. Na sejmowej komisji sportu, podczas której z wiceministrem Piotrem Borysem przedstawialiśmy założenia strategii oczekiwania wszystkich stron były takie, żeby igrzyska doszły do skutku.

Jestem przekonany, że będziemy o igrzyskach mówili jednym głosem.

Jest mowa o gotowości do współpracy, ale jak wchodzę w temat głębiej, to słyszę, że jedni drugich nie zapraszają na spotkania i nie ma współdziałania…

- Wiele powiedziałem na ten temat, jak widzę obecny stan sportu i cieszę się, że mamy dzisiaj taki potencjał w gospodarce, że możemy śmiało myśleć o igrzyskach. Wierzę, że zarząd PKOL podejmie właściwe decyzje, bo strona rządowa działa. Nie słyszę głosów, które byłyby przeciwko tej idei. Czas na działanie i tyle.

Ktoś jednak musi pierwszy wyciągnąć rękę?

-Są procedury, to narodowy komitet olimpijski zgłasza kandydaturę do MKOl. Czekamy na autonomiczny krok Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polska nie była już traktowana tylko, jako kraj, który dyskutuje wewnętrznie o igrzyskach. MKOl oczywiście wie, że wu nas trwa debata na ten temat. Już w 2023 roku prezydent Andrzej Duda wspólnie z ministrem Bortniczukiem i prezesem Piesiewiczem mówili o igrzyskach w 2036 roku. W 2024 roku Donald Tusk z ministrem Sławomirem Nitrasem wyrazili na wspólnej konferencji wolę organizacji tej imprezy. Wola zatem została zdecydowanie i oficjalnie wyrażona a w ubiegłym roku powstały niezbędne do dalszego procesowania projektu odpowiednie grupy robocze.

Jest luty 2026 roku - na jakim oficjalnie i formalnie etapie jesteśmy?

- Współpracuję ze stroną rządową i samorządową, które prowadzą prace zespołowe i w podgrupach. Możemy jasno powiedzieć, że jesteśmy gotowi na to, że po tym jak nastąpi oficjalne zgłoszenie ze strony PKOL, przystąpić do pracy nad kandydaturą z pełnym impetem.

