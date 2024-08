Igrzyska olimpijskie w Polsce? Tusk ogłasza. Padła konkretna data

Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Donald Tusk, w piątek podzielił się przełomowymi wieściami. Już wcześniej istniała idea starania się o zorganizowanie igrzysk olimpijskich w Polsce, ale temat szybko ucichł. Teraz wszystko wskazuje na to, że niebawem wykonane zostaną pierwsze oficjalne kroki, by to marzenie stało się rzeczywistością. Tusk wyjawił nawet, w którym roku to historyczne dla naszego kraju zdarzenie ma największe szanse na przekucie się w rzeczywistość.