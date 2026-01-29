Oficjalnego zgłoszenia polskiej kandydatury do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dokonuje narodowy komitet. I złożenie takiej aplikacji 26 stycznia zapowiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd Komitetu jednogłośnie podjął uchwałę i upoważnił Piesiewicza. Teraz prezesowi pozostała ostatnia formalność - wysłanie dokumentów do siedziby MKOl w Lozannie.

- Igrzyska to wyraz aspiracji Polaków. Nigdy wcześniej Polska, ani żaden kraj Europy Środkowo-Wschodniej nie organizował takiej rangi zawodów. Ekonomicznie mocno się rozwijamy i staliśmy się dwudziestą gospodarką świata. Dojrzeliśmy do tego, by powalczyć o igrzyska - zapewnia Piotr Borys, wiceminister sportu. - To także element budowy tożsamości i dumy narodowej. Potrzebujemy takich celów do integrowania narodu i silnej motywacji. Euro 2012 pokazało, że potrafimy się mobilizować. I kolejny powód, nie wiem czy nie najważniejszy, to będzie motor ogromnych zmian w polskim sporcie i w aktywności fizycznej, ruchowej Polaków.

O tym, że Polska chce zorganizować letnie igrzyska olimpijskie mówiło się od 2023 roku. Sprawa nabrała rozpędu rok później, kiedy premier Donald Tusk zapewniał, że "Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich." I dodał, że w grę wchodzą dwie daty - 2040 lub 2044 rok.

Nieco ponad rok później jego słowa potwierdził Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Podkreślał, że na bazie tej idei ma powstać strategia polegająca na gigantycznej aktywizacji społeczeństwa. - Jestem pewien, że przedstawimy bardzo dobrą kandydaturę na igrzyska. Najważniejsza jest akceptacja społeczna. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu siedzimy, wierzymy w organizację igrzysk w Polsce - mówił minister Rutnicki

Formalnie 24 listopada 2025 roku ministerstwo sportu i turystyki ogłosiło, że trwają pracę nad "Strategią Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Głównym celem tego dokumentu jest szeroko pojęta aktywizacja polskiego społeczeństwa i ubieganie się o organizację igrzysk olimpijskich i paralimpijskich.

Dwa silniki napędowe polskiego sportu

"Strategia Rozwoju Polskiego Sportu 2040" to kompleksowy dokument, który ma skupić się na czterech głównych obszarach: zdrowiu, wspólnocie narodowej, wsparciu systemowym oraz kapitale ludzkim i społecznym w sporcie. Jej finałem mają być właśnie igrzyska olimpijskie w Polsce.

- Zakładamy, że polski sport będzie napędzany dwoma niezależnymi silnikami. Pierwszy to właśnie staranie się o igrzyska olimpijskie, a drugi to dokument, na którego bazie chcemy przebudować cały system polskiego sportu i zacząć zapobiegać patologiom związanym z zaniechaniami i zaniedbaniami polskiego społeczeństwa w zakresie aktywności ruchowej - podkreśla minister Borys. - Dzisiaj 30 procent dzieci jest w bezruchu i to może być pierwsze pokolenie, jak mówią eksperci, które będzie żyło krócej niż rodzice. Głównie dlatego, że się zatrzymaliśmy jako społeczeństwo, a szczególnie dzieci w aktywności fizycznej. Według specjalistów wydolność krążenia oddechowego radykalnie spada. W Polsce potrzebujemy rewolucji w aktywności fizycznej, bo bez tego będziemy żyli krócej i posypiemy się jako społeczeństwo. Mamy dzisiaj 65 procent dorosłej populacji nieaktywnej, a są kraje, w których nawet 80 procent ludzi po prostu się rusza, jak choćby Finlandia.

I na końcu jako wielki i dumny kraj mamy na ostatnich igrzyskach zaledwie dziesięć medali, a na przykład dużo mniejsza Holandia 34.

Powstał zespół roboczy ds. kandydatury do igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Są w nim przedstawiciele rządu, olimpizmu (np. Maja Włoszczowska czy Adam Korol), samorządów i ministerstwa sportu (m. in. Piotr Borys i Robert Korzeniowski). Jest też komitet sterujący ds. strategii rozwoju sportu, w którym działają przedstawiciele resortów (edukacji, nauki, finansów, zdrowia i sportu), samorządów (od gmin przez powiaty, miasteczka i miasta), uczelni wyższych i świata sportu.

Trwają prace nad strategią, która ma być wdrożona od 2027 roku, a równocześnie powstaje koncepcja igrzysk olimpijskich w Polsce. - Strategia jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Polacy powinni funkcjonować pod względem aktywności fizycznej na przestrzeni następnych kilkunastu lat. Najważniejsze jest to, by zmienić trendy w społeczeństwie, bo nastąpił duży spadek aktywności Polaków, jest coraz więcej otyłych dzieci. A rzeczywiście igrzyska olimpijskie mogą być czymś, co będzie zwieńczeniem zrealizowania założeń tej strategii - uważa Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i doradca ministerstwa w. strategii. - Nawet gdyby ostatecznie organizację igrzysk dostał inny kraj, to my i tak już będziemy wygrani właśnie jako społeczeństwo. Należy jednak jasno powiedzieć, że realizacja tej strategii bardzo podnosi szanse na to, byśmy stali się gospodarzem igrzysk. MKOl przy powierzaniu tej roli zwraca uwagę na to, jak bardzo aktywne jest społeczeństwo.

Polska hegemonem w Europie Środkowo-Wschodniej

W ministerstwie sportu podkreślają, że Polska jest pod wieloma względami gotowa, by zorganizować igrzyska. - Myślenie o igrzyskach jeszcze dziesięć lat temu byłoby raczej mrzonką. A dzisiaj jest realne. Mamy piękną, rozwijającą się stolicę, a do tego sześć, osiem miast jako potencjalnych współorganizatorów. Trzeba też patrzeć jak będzie Polska wyglądała za dziesięć lat. Będzie jeszcze bardziej spójnym krajem. Koleją ze stolicy do Poznania Łodzi, Wrocławia, Krakowa czy Gdańska dojedziemy znacznie szybciej niż dziś - zaznacza minister Borys. - Atrakcyjność turystyczna Polski rośnie z roku na rok. Polskie regiony, miasta są jednymi z piękniejszych, ale wciąż przez wielu nieodkrytymi miejscami na mapie turystycznej Europy. 20 milionów zagranicznych turystów odwiedziło nasz kraj i recenzje są zwykle świetne. Potrzebujemy też takiego przełomu, że odkryć Polskę, jej historię i piękno. Igrzyska są też motorem budowy marki naszego kraju. Świetnie rozwijamy się gospodarczo i jesteśmy liderem, takim trochę hegemonem na mapie Europy Środkowo-Wschodniej.

Stać nas na to, by być wiarygodnym kandydatem na gospodarza igrzysk olimpijskich.

To trzecia próba walki o organizację igrzysk olimpijskich w Polsce. W latach 90. XX wieku o rolę gospodarza zimowej imprezy starało się Zakopane, które z pomocą Słowacji, chciało zorganizować olimpiadę w 2006 roku. W głosowaniu kandydatur nie dostało jednak ani jednego głosu. Kolejna próba to igrzyska w 2022 roku. W listopadzie 2013 roku oficjalnie zgłoszono kandydaturę Krakowa. W stolicy Małopolski miałaby odbyć się większość dyscyplin lodowych oraz ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk. Konkurencje alpejskie zostałyby rozegrane na Słowacji, a pozostałe w Zakopanem. W maju 2014 roku odbyło się lokalne referendum, podczas którego mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się przeciwko tej idei. Wpływ na to miał fakt, że wypłynęły szczegóły aplikacji Krakowa do MKOl, w którym wyliczono astronomiczne koszty w wysokości 22 mld złotych.

Teraz ma być inaczej. Trwają prace nad koncepcją igrzysk w Polsce, a jej twórcy chcą wzorować na zawodach rozegranych w Paryżu dwa lata temu. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego organizatorzy muszą brać pod uwagę zrównoważony rozwój i ochronę klimatu. Przeciwnicy przypominają, że igrzyska w Atenach czy Rio de Janeiro wiązały się z ogromnymi kosztami.

- Bardzo wiele mówi się o tym, jeżeli ktoś chce krytykować, co zostało źle zrealizowane pod kątem obiektów wybudowanych na igrzyska w Grecji czy w Brazylii. Tyle że tego już nie ma. MKOl ma teraz zupełnie inne wymogi. Dzisiaj igrzyska muszą się odbywać na obiektach istniejących, zmodernizowanych, bądź takich, które zostaną zbudowane, ale dlatego, że istnieje długa i sensowna perspektywa ich wykorzystania przez społeczeństwo - twierdzi Korzeniowski. - Proponuję odejść od tego punktu myślenia i spojrzeć na obrazek Paryża, w którym place, przestrzenie publiczne czy obiekty wystawiennicze zostały zagospodarowane, jako areny sportowe. Otwarcie igrzysk nad Sekwaną, a nie na wielkim specjalnie wybudowanym obiekcie.

We Francji nie powstał żaden stadion. Jedyne miejsce, które wybudowano w ramach projektu olimpijskiego, to i tak od dawna potrzebny kompleks wodny w sąsiedztwie Stade de France.

Igrzyska w Polsce - Warszawa i sześć miast współgospodarzy

Dlatego wstępna polska koncepcja też zakłada wykorzystanie istniejących obiektów. A igrzyska miałyby odbyć się nawet w sześciu - ośmiu miastach z głównym gospodarzem Warszawą. - Z całą pewnością Stadion Śląski w Chorzowie może być kluczowym obiektem piłkarskim, na którym będą igrzyska. Zwłaszcza jeżeli Stadion Narodowy będzie gościł lekkoatletykę. Poza tym Śląsk ma halę Spodek z wielką historią imprez sportowych i obiekt w Gliwicach. Gdańsk to oczywiście żeglarstwo i też piękny stadion, Wrocław też ze względu na stadion. Kraków to świetna hala widowiskowo-sportowa i tor kajakarstwa górskiego po odpowiedniej poprawie infrastruktury. Poznań to także stadion i wspomniany tor Malta. Łódź to kolejne miasto z halą widowiskowo-sportową. Należałoby się przyjrzeć jeszcze części wschodniej Polski, czyli Białystok, Lublin i Rzeszów jakie sporty mogłyby być tam wkomponowane - wylicza minister Borys.

Problemem jest brak odpowiedniego stadionu na zawody lekkoatletyczne. Korzeniowski podkreśla, że taki obiekt powinien pomieścić około 80 tysięcy osób. - Musimy mieć stadion lekkoatletyczny na igrzyska i on będzie w Warszawie. Tu wydaje się, że w grę wchodzi przebudowa Stadionu Narodowego, który musiałby pomieścić 75-80 tysięcy osób i wykorzystanie jego okolicy. Potrzebna będzie hala widowiskowo-sportowa na 20-25 tysięcy widzów. Przed nami budowa koncepcji. Trwają prace analityczne - potwierdza minister Borys.

Igrzyska w Polsce - ważna rola samorządów

W zespole roboczym są przedstawiciele samorządów a ministerstwo sportu widzi dla nich ważną rolę. - Jest sto kilkadziesiąt miejsc, które mogą być centrami przygotowawczo-treningowymi. Tam reprezentacje przyjadą dwa miesiące wcześniej, by się zaaklimatyzować. Mamy coraz lepszą infrastrukturę hotelowo-sportową w miasteczkach i to nie tylko w stolicach regionów, ale też w wielu powiatach czy nawet gminach - twierdzi minister Borys. - To są ogromne atuty i mamy podstawy, by mówić o igrzyskach językiem korzyści. Korzyść będzie niewątpliwie gospodarcza. Będzie też promocyjna, jakiej do tej pory nie mieliśmy. Polska stanie się centrum Europy, kraju, który trzeba odkryć na nowo, ale tak naprawdę chodzi przede wszystkim o wielką zmianę nawyków w zachowaniu, które pomogą w podwyższeniu jakości życia. A w kwestiach sportowych docelowo powinniśmy zdobywać trzy razy więcej medali na igrzyskach olimpijskich niż w Paryżu.

Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego i członek konwentu marszałków jest przekonana, że wiele samorządów skorzysta na organizacji igrzysk. - Jesteśmy postrzegani jako partnerzy przy organizacji centrów pobytowych i treningowych dla reprezentacji, które brałyby udział w igrzyskach. Mamy ośrodki sportowe, w które ciągle inwestujemy. Już mistrzostwa Europy w 2012 roku pokazały, że w naszym kraju jest ogromny potencjał do organizacji wielkich imprez. Wtedy powstało lub było modernizowane wiele baz sportowych i są wciąż są wykorzystywane - mówi. - Dla niektórych województw czy miast szansa, by gościć igrzyska, jest duża. Z raportów po Euro 2012 wynika, że największym ich beneficjentem było… województwo łódzkie. Choć tu nie było meczów, ale pod względem rozbudowy infrastruktury drogowej na tym zyskało. Mistrzostwa były motorem, który napędził do realizacji wielu inwestycji, a my dzisiaj ciągle z tego korzystamy. W przypadku Łodzi i województwa łódzkiego lokalizacja w centrum Polski jest atutem. Mamy też całkiem dobrą infrastrukturę sportową - stadiony i halę. Możemy więc być w grze, jeśli chodzi o niektóre dyscypliny.

Skoro Międzynarodowy Komitet Olimpijski odszedł od tradycyjnej organizacji zawodów tylko w obiektach sportowych i tak też było w Paryżu, to w Łodzi są piękne przestrzenie na przykład w EC1. Ja bym tam widziała szermierkę albo ściankę wspinaczkową.

Niezbędna zgoda narodowa na igrzyska

Zwolennicy igrzysk olimpijskich w Polsce zdają sobie sprawę, że mają kilka przeszkód do pokonania. Jedną z nich jest zgoda społeczna na organizację tak wielkiej imprezy w Polsce. Korzeniowski przyznaje: - Według badań CBOS społeczeństwo jest podzielone pół na pół, jeśli chodzi o wolę goszczenia igrzysk.

Co zatem trzeba zrobić, by przekonać Polaków?

Skrzydlewska: -Igrzyska muszą mieć poparcie społeczne. Głównym celem powinno być zjednoczenie Polaków wokół tej idei. To na pewno wymaga dużej pracy, wysiłku i czasu, żeby przekonać naród. To będzie dla nas kolejny skok cywilizacyjny i gospodarczy, tak jak to było w przypadku Euro 2012. Wydaje mi się, że to, co się zaczęło w Paryżu jest ogromnym pozytywem, bo tam Francuzi uwierzyli w ten projekt i stali się jego częścią. Ta ogromna liczba wolontariuszy, ich otwartość napawa mnie optymizmem, bo my też to potrafimy jako Polacy. Nie mamy czego się wstydzić, bo jesteśmy narodem odważnym, silnym i potrafimy dużo osiągnąć. Dzisiaj nasza pozycja jest w Europie dość mocna. Polska bardzo zmieniła się przez ostatnie dekady i jest gotowa, żeby przeprowadzić tak ogromne wydarzenia sportowe. Paryż pokazał, że igrzyska wcale nie muszą być obciążeniem, tylko zyskiem. Francuzi wydali zapewne więcej niż planowali na organizację wydarzenia, ale zysk dla ich gospodarki, dla PKB jest dziś ogromny. Co niemniej ważne był to projekt wszystkich Francuzów i oni czuli się częścią tych igrzysk. I to jest chyba najważniejsze, by przekonać Polaków do tego samego.

Korzeniowski: - Trzeba sprawić, żeby dialog i komunikacja wciągnęły Polaków do odważnego myślenia i przyciągnięcia tych, którzy dzisiaj nie dostrzegają, że igrzyska wiążą się z rozwojem. Polska jest na zupełnie innym etapie rozwoju ekonomicznego niż kilkanaście lat temu. Mamy lepsze miejsce polityczne i gospodarcze na świecie. Polacy, którzy dzisiaj myślą w perspektywie rozwojowej za kilkanaście lat, powinni też spojrzeć kilkanaście lat wstecz, kiedy organizowaliśmy Euro 2012, imprezę nieporównywalnie mniejszą, ale też bardzo prestiżową. Mistrzostwa Europy pozytywnie zmieniły nasz kraj. Nie słyszę głosów krytycznych, które by dotyczyły faktu organizacji Euro w Polsce i wpływu na gospodarkę, na wizerunek kraju. Jeżeli pytamy się, co możemy osiągnąć igrzyskami, to powinniśmy spojrzeć właśnie na ten efekt i przemnożyć go jeszcze kilka razy.

Marek Pałus, sekretarz PKOl: - Igrzyska są najważniejszą sportową imprezą świata. I choćby powstały tony dokumentów, strategii, ekspertyz czy analiz, trzeba mieć świadomość, że bez Polskiego Komitetu Olimpijskiego z jednej strony, ale też ogromnego wsparcia rządu i samorządów, jak i szerokiego poparcia społecznego, uzyskanie prawa do organizacji a potem przeprowadzenie igrzysk się nie uda. Dlatego podjęcie prawie natychmiast szerokiego dialogu jest podstawowym warunkiem zrealizowania idei igrzysk nad Wisłą. Poparcie społeczne ma ogromne znaczenie i tutaj widzę rolę rządzących, którzy powinni skupić się na pozyskaniu takiej aprobaty dla tej idei, bo to jest kluczowe.

Impas między PKOl a ministerstwem sportu

Tyle że między samym PKOl, a ministerstwem sportu trwał pat. Po objęciu władzy przez obecną koalicję ówczesny minister sportu Sławomir Nitras rozpoczął konflikt z prezesem Piesiewiczem. Dziś jest już nowy szef resortu, ale relacje wciąż są chłodne. Widać to też po składzie zespołu roboczego czy komitetu sterującego. Przedstawiciele PKOl jak np. Adam Korol zasiadają w nich bardziej z racji tego, że są szefami związków sportowych i byłymi sportowcami. Nie ma za to prezesa Piesiewicza czy jego bliskich współpracowników.

- PKOl nie został zaproszony na spotkanie, które organizował minister sportu. Natomiast byli wiceprezesi PKOl, ale reprezentowali swoje związki sportowe, a nie komitet - potwierdza Mieczysław Nowicki, wiceprezes PKOl. - Uchwałą pół roku temu wyznaczyliśmy konkretną grupę osób z PKOl do kontaktu, w której zresztą jestem. Nie dostałem takiego zaproszenia od ministra. I myślę, że jest to wizerunek, który na zewnątrz ludzie widzą i śledzą. I nie ma takiej opcji, żeby organizacja takiego wydarzenia jak igrzyska odbyła się bez krajowego komitetu olimpijskiego.

Z kolei w ministerstwie sportu liczą na zdrowy rozsądek w PKOl. Nie wyobrażają sobie, by personalne niechęci stały się przeszkodą w staraniach o igrzyska. - Instytucje działają. W pracy nad aplikacją w grupach roboczych musi być współpraca. W PKOl nie brakuje osób z polskich związków sportowych i dla mnie to jest naturalne, że będziemy współdziałać. Wręcz oczekujemy, by grupy robocze zostały wzmocnione fachowcami z Komitetu - zapewnia minister Borys.

Korzeniowski wierzy, że takie porozumienie wkrótce nastąpi. - Komitet zna swoje prerogatywy i wie doskonale, co robić. Ministerstwo i samorządy reprezentują stronę publiczną. Też wiedzą, co robić. W tej chwili powinniśmy oczekiwać tego, że procedury zafunkcjonują i każdy odrobi swoje zadanie w standardzie iście olimpijskim - mówi czterokrotny mistrz olimpijski. - Z całą pewnością dojdzie do współpracy i nie mam co do tego wątpliwości. Na sejmowej komisji sportu, podczas której z wiceministrem Piotrem Borysem przedstawialiśmy założenia strategii oczekiwania wszystkich stron były takie, żeby igrzyska doszły do skutku. Jestem przekonany, że będziemy o tym mówili jednym głosem.

Marek Pałus: - Wielokrotnie deklarowaliśmy dialog i chęć współpracy przy rozwoju polskiego sportu, liczymy na odzew ze strony ministerstwa sportu i turystyki. Koncepcja organizacji igrzysk nie może być przecież jakąś prywatną inicjatywą jednego czy drugiego człowieka.

Jednogłośna uchwała zarządu PKOl z 26 stycznia, która upoważniła prezesa Piesiewicza "do rozpoczęcia działań mających na celu zgłoszenie polskiej kandydatury do MKOl" pokazuje, że pierwsze lody zostały przełamane. Oficjalne zgłoszenie Polski jako kandydata na gospodarza igrzysk sprawia, że prace mogą ruszyć pełną parą. - Cieszymy się, że zarząd PKOl poparł tym samym starania polskiego rządu o organizację najważniejszej imprezy sportowej. Teraz rozpocznie się nieformalny dialog z MKOl. Od tego się musi zacząć - dodaje minister Borys.

Marek Pałus: - Należy wsłuchać się w to, co rekomenduje MKOl, czyli nacisk na wykorzystanie przy organizacji igrzysk infrastruktury istniejącej lub tymczasowej. A zatem chyba nie Warszawa, tylko Polska, może nie rozbudowa Stadionu Narodowego, chyba że w wariancie tymczasowym a raczej wykorzystanie istniejących już w wielu dużych miastach znakomitych obiektów sportowych. To naprawdę ogromny projekt, jakiego ten kraj jeszcze nie widział i bez niezwykle szczegółowego planu, priorytetowego podejścia do tematu, to się nie uda.

Ogromne znaczenie ma także poparcie społeczne i tutaj widzę rolę rządzących, którzy powinni skupić się na pozyskaniu takiej aprobaty dla tej idei, bo to jest kluczowe.

Kto rywalem Polski w staraniach o igrzyska 2040?

Teraz wszyscy zainteresowani powinny połączyć siły, by zbudować atrakcyjną i wiarygodną koncepcję, bo trzeba będzie jeszcze stoczyć walkę z innymi krajami, które też będą chciały organizować igrzyska.

- Jeszcze zobaczymy, jak ostateczna procedura będzie wyglądała. W 2028 roku igrzyska będą w Stanach Zjednoczonych, cztery lata później w Australii, a w 2036 roku zgłosiły się m. in. Indie, Katar, RPA, ale Afryka raczej nie będzie gotowa. W 2040 roku naszymi rywalami mogą być Niemcy, bo już przeprowadzają referenda, w którym landzie zorganizować zawody. Być może będzie też Budapeszt i Węgrów nie można bagatelizować, a także Stambuł, mówi się o Madrycie. Silna konkurencja - przyznaje minister Borys. - Naszym celem nadrzędnym jest przygotowanie spójnej aplikacji, w zgodzie i porozumieniu, by takie igrzyska przeprowadzić.

Marszałek Skrzydlewska: - Są kraje w Unii Europejskiej, które bardzo na to liczą i są bardzo zaangażowane. Monachium bardzo chce i na pewno jest najbardziej zaawansowane w przygotowaniach ze wszystkich miast. Gdybym dziś miała do tego podchodzić obiektywnie, to w Niemczech jest największe zaangażowanie. A jeżeli oni dostaną organizację w 2036 roku, to trudno mi sobie wyobrazić, by po czterech latach znów gospodarzem igrzysk został kraj europejski, a do tego tak blisko położony. Wiemy jednak na pewno, że jest ogromna praca do wykonania, także przez cały korpus dyplomatyczny. Podobnie jest w przypadku organizacji na przykład wystawy światowej Expo i innych dużych międzynarodowych wydarzeń. To Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekonuje, że my jesteśmy najlepszym miejscem do przeprowadzenia tego typu imprezy sportowej jak igrzyska. Dla mnie 2040 i 2044 to te realne daty na igrzyska w Polsce.

Robert Korzeniowski materiały prasowe/materiały zewnętrzne materiały prasowe

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Jastrzebowski East News

