Igrzyska olimpijskie w Polsce? Głośna deklaracja ministra sportu. "To nabiera kształtów"

Oprac.: Amanda Gawron

Igrzyska olimpijskie w Polsce przestają być wyłącznie odległym marzeniem. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekonuje, że starania o organizację największej imprezy sportowej świata w 2040 lub 2044 roku nabierają realnych kształtów, choć - jak podkreśla - kluczowa w tej sprawie będzie wiara i poparcie samych Polaków.

Mężczyzna w okularach i garniturze stoi w sali konferencyjnej z flagą Unii Europejskiej w tle, na pierwszym planie znajduje się stół z butelkami wody i dokumentami, w lewym górnym rogu widoczna grafika z logo igrzysk olimpijskich.
Jakub Rutnicki wspomniał o walce Polski o igrzyska olimpijskieRoberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images/Getty Images, Pawel WodzynskiEast News
Igrzyska olimpijskie od lat uznawane są za najważniejszą imprezę sportową na świecie. To właśnie podczas tego wyjątkowego wydarzenia sportowcy z całego globu rywalizują o medale w dziesiątkach dyscyplin, spełniając marzenia, na które często pracują przez całe życie. Olimpiada to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także święto jedności, promocja aktywności fizycznej i impuls rozwojowy dla kraju-gospodarza, który na długie lata zapisuje się w historii światowego sportu.

Choć polscy zawodnicy wielokrotnie stawali na olimpijskich podium, nasz kraj nigdy nie miał okazji organizować igrzysk olimpijskich. Teraz jednak ten stan rzeczy może się zmienić. Od dłuższego czasu trwają starania, aby impreza czterolecia odbyła się w Polsce w 2040 lub 2044 roku. Temat ten jest jednym z najważniejszych w polskim sporcie, a rozmowy na temat ewentualnej kandydatury nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Walka o organizację igrzysk rozpoczęła się tuż po zakończeniu zmagań w Paryżu, a władze sportowe podkreślają, że to projekt długofalowy, wymagający konsekwencji i szerokiego poparcia społecznego.

Jakub Rutnicki o walce Polski o igrzyska olimpijskie. "Jeżeli to ma się udać, musi być zgoda ponad podziałami"

O szczegółach i wyzwaniach związanych z tym pomysłem mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. W rozmowie z "Faktem" zaznaczył, że Polska jest na dobrej drodze, choć kluczowym elementem pozostaje wiara samych Polaków. "To nabiera realnych kształtów. Nasza strategia sportu 2040 wskazuje, że musimy wprowadzić wielką zmianę dotyczącą tego, w jaki sposób jako całe społeczeństwo podchodzimy do sportu" - podkreślił. Minister zwrócił uwagę na doświadczenia Francji, gdzie po igrzyskach w Paryżu ponad trzy miliony obywateli zaczęło aktywniej uprawiać sport. "Igrzyska mają być zwieńczeniem całego procesu. Najważniejsze jest to, żebyśmy jako Polacy po prostu chcieli aktywnie spędzać czas" - dodał.

Rutnicki zaznaczył również, że pracuje już specjalna grupa robocza przygotowująca polską kandydaturę. "Jeżeli to ma się udać, musi być zgoda ponad podziałami. To jest sztafeta na 15-20 lat" - mówił, przypominając sukces Euro 2012. "Też byliśmy sceptyczni, a potem dumni. To się nie uda, jeżeli nie będziemy wierzyć, że to jest realne" - podsumował.

Polacy starają się o organizację igrzysk olimpijskich
Polacy starają się o organizację igrzysk olimpijskichMatthieu Mirville/DPPI Media/AFP/Facebook/polskizwiazekjezdzieckiAFP
Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
Mężczyzna w garniturze i okularach przemawia do mikrofonu na tle ścianki z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz godłem Polski.
Jakub Rutnicki, 15.10.2025 r.Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

