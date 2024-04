Historia tej dziewczyny może inspirować. Polski debel z przepustką na igrzyska

Tym samym Polki mogą się cieszyć z przepustki olimpijskiej. Dla Wełny to szczególne, bo przez wiele lat starała się o wyjazd na igrzyska, ale różne trudności nie pozwoliły jej na to. Teraz 30-latka dopięła swojego, pokazując, że warto być w życiu zdeterminowanym.

Historia Katarzyny Wełny może być inspiracją

Jeszcze w 2017 roku wydawało się, że wioślarska dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet będzie w stanie walczyć o medal igrzysk olimpijskich. Pojawiły się jednak poważne kontuzje, ale też niesnaski wśród zawodniczek. To wszystko doprowadziło do tego, że Polek zabrakło w igrzyskach w Tokio .

Teraz nasz debel powróci do walki o olimpijski medal. Można powiedzieć, że dla Wełny to będzie nagroda za cierpliwość o poświęcenie. Spełni się jej marzenie. To wioślarka, która zmaga się z pewną kobiecą przypadłością. Po jednym z zabiegów doszło do powikłań, które wyhamowały jej karierę, a przecież w 2013 roku zdobywała brązowy medal mistrzostw Europy w deblu wagi lekkiej, pływając z Deresz.