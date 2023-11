Hipokryzja Rosjan sięga zenitu. Hamulce puszczają. "Pogwałcenie praw człowieka"

We wtorek Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkie kraje do przestrzegania "rozejmu olimpijskiego" w okresie od siódmego dnia przed rozpoczęciem zmagań w Paryżu do siódmego dnia po zakończeniu igrzysk paralimpijskich, czyli od 12 lipca do 15 września. Rezolucja w tej sprawie przyjęta została niemal jednogłośnie. "Niemal" bowiem wstrzymały się zaledwie dwa kraje, w tym... Rosja.