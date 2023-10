Grupa Polsat Plus sponsorem PKOl. Umowa jakiej w polskim sporcie nie było

- To epokowa umowa. Umowa o której cały sport marzył, o której polski sport myślał – powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W blasku telewizyjnych fleszy w warszawskiej siedzibie PKOl podpisana została umowa sponsorska między Grupą Polsat Plus i siecią Plus a PKOl-em. – Traktujemy to jako zaszczyt – stwierdził Mirosław Błaszczyk, prezes Grupy Polsat Plus.