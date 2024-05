Arkadiusz Kułynycz zdobył to, co umknęło przed nosem brązowemu medaliście poprzednich igrzysk, Tadeuszowi Michalikowi. Polak wywalczył w Stambule kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu w kategorii do 87 kg w stylu klasycznym. To już trzeci polski zapaśnik z kwalifikacją do najważniejszej imprezy czterolecia. To nie pierwszy sukces Kułyczyna. W 2019 roku zdobył brązowy medal igrzysk europejskich. Czy uda mu się powiększyć kolekcję krążków?