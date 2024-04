Francja obawia się rosyjskiego cyberataku. Macron nie ma wątpliwości

Ostatnie tygodnie to jednak sporo utarczek i kontrowersji, związanych a to z wykluczaniem poszczególnych zawodników z Rosji, którzy nie spełniają neutralnego statusu, jako chociażby dwukrotny mistrz olimpijski Abdułraszyd Sadulajew, a to z wpadką przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha, który dał się nabrać praknsterom z Rosji, którzy sprowokowali go do wyznania, że wraz z przedstawicielami Ukrainy zamierza dokonywać selekcji sportowców z Rosji i Białorusi.