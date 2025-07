Nikodem od samego rana, od swoich pierwszych biegów wskazywał rywalom, że będzie trzeba się z nim liczyć. Gładko przebiegł eliminacje i półfinały, aż w końcu stanął na starcie decydującego biegu. Było nerwowo, bo aż trzy razy sędziowie przerywali bieg finałowy z powodu falstartów. Nie wszyscy wytrzymywali ciśnienie, przez co w rezultacie Polakowi odpadł jeden z poważniejszych rywali. Jednak Nikodem był tego dnia klasą samą dla siebie, co udowodnił w wieńczącym pierwszy dzień imprezy sprincie.

Jego marzeniem jest start w igrzyskach olimpijskich w australijskim Brisbane, więc ma jeszcze czas, żeby z mistrza EYOF stać się zawodnikiem godnym Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Nikodem w Skopje wystartuje jeszcze w sztafecie szwedzkiej, w której Polacy podczas olimpijskich festiwali odnoszą często sukcesy i stają na podium.

Świetnie w tej konkurencji spisała się także Maja Gondek, choć 4. miejsce w finale, które my możemy określić mianem sukcesu, raczej nie było w jej kręgu zainteresowań. Maja świetnie spisywała się od samego rana, pokazując rywalkom, że jest poważną kandydatką do podium. Jednak sport rządzi się swoimi prawami i w najważniejszym dla niej tego dnia biegu trzy rywalki były szybsze. Ma prawo być rozczarowana, choć na pocieszenie dodajmy, że to dopiero początek jej sportowej drogi, która zaczyna rysować się w jasnych barwach. Jest tu duży potencjał na sukcesy i świetne wyniki.

EYOF Skopje 2025: pierwszy dzień - pierwsze złoto!

Także czwarte miejsce zajął polski kulomiot Szymon Zając. W jego przypadku do podium zabrakło sporo, bo 23 centymetry, a zważywszy, że walka o złoto rozegrała się o centymetry, a dokładnie o jeden, to ta strata do brązowego medalu była dość znaczna.

O medal w poniedziałek walczyli także polscy strzelcy w konkurencji pistolet pneumatyczny 10 m Aleksandra Brzegowa i Wiktor Kopiwoda. O brąz zmierzyli się z reprezentantami Włoch, którzy od początku narzucili swoje warunki gry. Prowadzili zdecydowanie od początku, ale przy stanie 10:6 coś wreszcie drgnęło w biało-czerwonych i zaczęli nadrabiać straty. Kiedy było już 10:10, wszystko wskazywało na to, że to Polacy niesieni świetną passą wyjdą zwycięsko z tego pojedynku.

Było blisko, ale nie udało się. Ostatnie starcie wygrali reprezentanci Włoch i to oni stanęli na najniższym stopniu podium. Szkoda, wielka szkoda, bo medal w tym przypadku był naprawdę w zasięgu młodych polskich sportowców. Jednak i takie lekcje trzeba umieć przyjąć z pokorą i niech będą one nauką i doświadczeniem dla utalentowanych Polaków. Coś nam mówi, że jeszcze o nich usłyszymy.

Gorzej poszło naszym reprezentantom w strzeleckim konkurencjach indywidualnych. Julia Rochowska uplasowała się na 8. miejscu w konkurencji karabin pneumatyczny 10 m dziewcząt, a w rywalizacji chłopców Szymon Jarowski był 16.

Doskonale na pływalni zaprezentowała się Barbara Leśniewska, która w konkurencji na 100 m stylem dowolnym nie miała sobie równych. Doskonale pływała w eliminacjach, a potwierdziła to w półfinałach, awansując do wtorkowego finału z pierwszym czasem. Walka o medale z jej udziałem już we wtorek.

Wróćmy jeszcze do rywalizacji lekkoatletów, bo sporo działo się tego dnia na skopijskim narodowym. Tego dnia Polacy wystartowali jeszcze: w finale skoku o tyczce Katarzyna Brzezińska zajęła 5. miejsce, w finale rzutu dyskiem Kinga Jackowska była 6., także 6. W finale biegu na 3000 m była Anna Jędrzejczyk, David Malinowski był 3. w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m i awansował do finału, w konkurencji dziewcząt na tym samym dystansie, Zofia Tomczyk była druga w swoim biegu eliminacyjnym i także zobaczymy ją w finale. Z dobrej strony pokazał się nasz skoczek wzwyż Mateusz Posmyk, który uzyskał wyniki 2.01 - tak jak dziewięciu innych zawodników i jest dalej w grze. Czwarty w swoim biegu eliminacyjnym na 110 m ppł był Jan Samul, ale ten rezultat nie dał mu awansu do finału.

Rywalizację rozpoczęli także singliście w badmintonie. Pierwszy mecz w fazie grupowej rozegrała Aleksandra Wasilewska, która uległa Greczynce Melinie Marii Anastasiou 0:2. Dwa spotkania zagrał Jakub Dulemba. Najpierw 2:0 pokonał Chorwata Marko Surinę, a potem 1:2 przegrał z Bułgarem Georgijem Ruptsowem. We wtorek kolejne grupowe mecze Polaków.

Pierwsze spotkania rozegrali także przedstawiciele siatkówki. Reprezentacja dziewcząt przegrała pierwszy mecz z Węgierkami 1:3. Chłopcy wygrali z Finlandią, zdecydowanie, bo aż 3:1.

We wtorek Polki zmierzą się z Niemkami, które mają za sobą 5-setowy, ale zwycięski pojedynek z Chorwatkami. Chłopcy z kolei zagrają z Włochami, którzy w pierwszym spotkaniu gładko pokonali Czechów 3:0.

Niepokojące wieści nadeszły z reprezentacji koszykarzy 3x3. Jeden z zawodników - nie Polak - doznał udaru cieplnego i jego ekipa wnioskowała o zmiany godzin spotkań z tego powodu. I udało im się to uzyskać. Pierwsze sześć spotkań rozpocznie się od 8:30, kolejne po godz. 17:00. Zawody startują we wtorek, ale obie polskie reprezentacje rozpoczynają rywalizację w środę.

