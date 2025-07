EYOF Skopje 2025: 12 medali na koncie biało-czerwonych!

Czwartek był zdecydowanie dniem kajakarzy slalomowych, którzy w przepięknym kanionie Matka, gdzie znajduje się najstarsze sztuczne jezioro w Macedonii Północnej. Poniżej od zapory znajduje tor do kajakarstwa slalomowego, który od dziś będzie Polakom kojarzył się ze świetnymi występami naszej młodzieży.

W rywalizacji kajakarzy slalomowych wystartowało czworo Polaków i wszyscy awansowali do finałów. Jako druga w finale wystąpiła Gabriela Jojczyk (K-1), która zajęła ostatecznie 5. miejsce. Tomasz Reguła w rywalizacji chłopców w C-1 był 12.

Dobrze zaprezentowała się Vanessa Michaluk w biegu na 100 m przez płotki i zobaczymy ją w piątkowym finale. W piątek w finale 200 m chłopców wystartuje także Jakub Sarlej, który rządził w czwartek na tym dystansie. Polak jest w ścisłym gronie faworytów do medalu, bo w finale zameldował się z najlepszym czasem.

Aleksandra Przybylska rywalizująca na tym samym dystansie nie zdołała awansować do finału.

Kolejny krążek, a dokładnie wieść o nim nadeszła z tatami. Nasza judoczka Julia Siemko, która co prawda dość szybko odpadła z głównej drabinki rywalizacji, ale za to klasę pokazała w kilku walkach repesażowych. Zwyciężając je doszła do podium i odebrała brązowy medal EYOF Skopje 2025.