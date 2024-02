Sportowcy z Rosji i Białorusi podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu nie będą mogli występować pod swoimi flagami. Wszystko wskazuje na to, że w stolicy Francji zabraknie również dwóch innych flag narodowych. Światowa Agencja Antydopingowa postanowiła zgłosić do Sportowego Trybunału Arbitrażowego wniosek o wykluczenie z igrzysk Nigerii i Wenezueli. Ma to związek z nieprzestrzeganiem przepisów przez ich agencje antydopingowe.