Drastyczna decyzja Izraelczyków. Koniec marzeń o igrzyskach. Zdecydowały kwestie bezpieczeństwa

W Stambule rozpoczęły się światowe kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w zapasach. To ostatnia szansa, by wywalczyć sobie bilety do Paryża. Już wiadomo, że nie skorzystają z niej zawodnicy z Izraela, którzy z powodów bezpieczeństwa nie zdecydowali się na udział w tych zmaganiach i co za tym idzie, nie zobaczymy ich na igrzyskach. Wszystko to związane jest oczywiście z toczącym się w Strefie Gazy konfliktem.