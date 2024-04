Dramat reprezentanta Polki. Wielka szansa na igrzyska przepadła

Ostatni dzień turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w zapasach, rozgrywany w Baku, ma dla Polaków słodko-gorzki przebieg. Radosław Baran awansował do decydującej fazy zmagań, ale z powodu poważnej kontuzji został wycofany z rywalizacji przez lekarza kadry. Szansę na olimpijską kwalifikację zachował za to walczący w kategorii 125 kilogramów Kamil Kościółek.