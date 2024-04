Dramat Polaka w walce o IO. Diagnoza jest bezlitosna. Koniec marzeń

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w zapasach, rozgrywany w Baku, miał dla Polaków słodko-gorzki przebieg. Bilet do Paryża udało się wywalczyć Wiktorii Chołuj, która w kategorii 76 kg. odniosła komplet zwycięstw. Wielkiego pecha miał za to Radosław Baran, który spisywał się znakomicie, ale przed decydującą walką odniósł kontuzję i nie mógł powalczyć o kwalifikacje. A co gorsza, uraz jest na tyle poważny, że kolejnych szans na igrzyska w Paryżu już nie będzie.