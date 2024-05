Dodatkowe miejsce na igrzyskach dla Polski! To już oficjalne

To już oficjalne, Polska zyskała dodatkową kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, nasz kraj będzie mógł wystawić swojego reprezentanta w żeglarskiej klasie ILCA 7. To wszystko skutek zaproszenia wynikającego z rezygnacji Szwedów, którym pierwotnie przysługiwało prawo do wystawienia swojego zawodnika.