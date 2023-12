Decyzja MKOl w sprawie Rosjan. Jest reakcja organizatorów

Na taką decyzję MKOl zanosiło się od dawna. W wielu wypowiedziach zapowiadał to przewodniczący Thomas Bach. Naciskany był również przez wielu działaczy federacji międzynarodowych. Na ostateczne stanowisko czekali Francuzi. Do tej pory byli neutralni, ale n a przykład mer Paryża Anne Hidalgo stanowczo przeciwstawiła się udziałowi Rosjan i Białorusinów w igrzyskach.

Francuscy organizatorzy podkreślają solidarność z Ukrainą

"Przyjmujemy do wiadomości decyzję MKOl o dopuszczeniu sportowców posiadających paszport rosyjski i białoruski do udziału w Igrzyskach Paryż 2024 jako Sportowców Neutralnych (pisownia oryginalna - przyp. red.) w konkurencjach indywidualnych pod warunkiem ścisłego przestrzegania neutralności w przypadku wywalczenia kwalifikacji. Należy zauważyć, że za kwalifikacje do Igrzysk Paryż 2024, a także ustanowienie rygorystycznych zasad kwalifikacji odpowiadają MKOl i federacje międzynarodowe." - czytamy w stanowisku Komitetu Organizacyjnego.