Taką katastrofą byłby bojkot igrzysk olimpijskich, bowiem w ten sposób świat sportu wróciłby do mrocznych lat osiemdziesiątych, gdy ani igrzyska w Moskwie w 1980 roku, ani w Los Angeles w 1984 roku, ani nawet - co mało kto pamięta - w Seulu w 1988 roku nie odbyły się w pełnych składach. Były bojkotowane z przyczyn politycznych. Te czasy miały już nie wrócić, ale wracają.

Oto bowiem Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że sportowcy rosyjscy i białoruscy będą mogli wystąpić w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku na zasadach neutralności. Zrobił zatem to, czego się spodziewaliśmy i na coś się zanosiło, ale dopóki decyzja nie zapadła, można było odsuwać od siebie jej konsekwencje. Teraz już jest to niemożliwe.

Decyzja MKOl o dopuszczeniu agresora do igrzysk może bowiem wywołać reakcję Ukrainy. Może, bo z jednej strony trudno sobie wyobrazić, aby Ukraina puściła coś takiego płazem, ale z drugiej - ukraiński sport w ostatnich miesiącach dokonywał już wielu kombinacji i godził się na wyjątki, aż w końcu sportowcy ukraińscy przestali unikać jakichkolwiek imprez sportowych z udziałem Rosjan.

Wyjątki wyjątkami, ale w tym wypadku mówimy jednak nie o starcie Rosjan na pojedynczych zawodach, ale na wielkich igrzyskach olimpijskich. O ich uczestnictwie w największym sportowym święcie świata mimo agresji na Ukrainę, mordów i gwałtów. Trudno będzie Ukrainie wymyślić tu jakieś wyjątki i kombinacje, należy się spodziewać, że Ukraina wróci do tezy o bojkocie igrzysk w wypadku startu zawodników rosyjskich, nawet na bardzo ograniczonych zasadach.

A skoro tak by się stało, wtedy dojdzie do sytuacji kuriozalnej - oto w igrzyskach startowaliby zawodnicy z kraju napadł, a zabrakłoby tych napadniętych. To jest właśnie sytuacja, która dotknie Polski.