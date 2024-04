Coraz bliżej kompromitacji. To może być totalny upadek Polski

Niestety coraz bliżej jest do kompromitacji polskich ciężarów. O tym, że z ta dyscyplina sportu jest w naszym kraju w katastrofalnym stanie, alarmowaliśmy już rok temu. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Poza tym, że do światowej czołówki wbiła się zawodniczka, której nie prowadzi trener kadrowy. W czwartek (4 kwietnia) szansę na wyjazd an igrzyska olimpijskie do Paryża stracił Piotr Kudłaszyk. Polska sztanga na to, by uniknąć kompromitacji, ma jeszcze dwie szanse.