Chcą pozbawić Rosjan olimpijskiej kwalifikacji. To może być wstrząs przed igrzyskami

Szefowie ukraińskich instytucji sportowych wzywają partnerów międzynarodowych do podjęcia działań w celu zastosowania się do zaleceń Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie neutralnego statusu sportowców z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi oraz do niedopuszczenia tych osób do udziału w zawodach międzynarodowych

~ czytamy w oświadczeniu.