Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich zagrożona? Prezydent Francji zabrał głos

"Ceremonia otwarcia igrzysk, planowana 26 lipca nad Sekwaną, może w tym przypadku zostać ograniczona do placu Trocadero lub nawet przeniesiona na Stade de France " - powiedział w poniedziałek prezydent Macron w rozmowie z dziennikarzami stacji BFMTV oraz RMC.

"Otwarcie imprezy nad Sekwaną, to pierwszy taki przypadek w historii igrzysk olimpijskich. Możemy tego dokonać i zrobimy to. Ale istnieją plany B, a nawet C, przygotowujemy je równolegle, przeprowadzając analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym" - dodał Macron.