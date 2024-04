Zaprezentowali stroje dla amerykańskich lekkoatletek na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wywołali ogromny skandal

Teraz w mediach wybuchł kolejny skandal, w centrum którego - co ciekawe - zabrakło Francuzów. Media z całego świata mocno rozpisują się na temat strojów, jakie firma Nike przygotowała dla lekkoatletów ze Stanów Zjednoczonych. Największe kontrowersje budzi strój kobiecy, który jest mocno wycięty w okolicach intymnych, przez co bardziej przypomina on strój kąpielowy, aniżeli sportowy.

Na nietypowy projekt znanej marki zareagowały także ważne postacie ze świata sportu, w tym m.in. Lauren Fleshman , była mistrzyni Stanów Zjednoczonych w biegu na 5000 metrów. " To po prostu brak szacunku. Najważniejsi sportowcy nie powinni martwić się o strój ani o to, czy odsłania zbyt dużo ciała. W przypadku tej kreacji z pewnością tak jest. Taka odzież nie jest już potrzebna, aby zwracać uwagę na sport kobiecy " - przyznała.

Po tak krytycznych komentarzach nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ze strony autorów tego projektu. Na łamach The New York Times na komentarz w tej sprawie zdecydował się dyrektor ds. innowacji Jon Hoke. "Stylizacje z komentowanego postu to tylko jedne z wielu opcji, spośród których będą mogli wybierać sportowcy. Istnieje prawie pięćdziesiąt unikalnych ubrań dla kobiet i mężczyzn oraz kilkanaście stylów dostosowanych do konkretnych dyscyplin. Lekkoatletki będą mogły zdecydować się także na występy w spodenkach" - oznajmił.