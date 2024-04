Niektórzy lekkoatleci zapowiedzieli już bojkot rozgrywek. A są też tacy, którzy nawet nie dostali zielonego światła na wyjazd do Paryża.

Duże zaskoczenie. Mistrz olimpijski nie pojedzie na igrzyska

Wiadomo już, że o kolejny złoty medal nie powalczy Abdułraszyd Sadułajew . Zapaśnik ma na swoim koncie już dwa krążki z najcenniejszego kruszcu. W Rio de Janeiro 2016 wywalczył tytuł w stylu wolnym w kategorii do 86 kg. Z kolei w Tokio zawodnik odniósł sukces w kategorii 11 kg cięższej. I na tym się kończy, bowiem nie pojedzie z reprezentacją do Francji.

''Międzynarodowy Komitet Olimpijski po kolejnej pseudokontroli opublikował nowe listy osób niedopuszczonych do zawodów międzynarodowych, na których niestety znajdował się dwukrotny zwycięzca igrzysk olimpijskich, kapitan naszej drużyny Abdułraszyd Sadulajew. Niestety, nawet jeśli Sadulajew przyjedzie do Baku, nie zostanie dopuszczony do startów w Atenie. Ma zakaz wstępu" - mówił w emocjach prezes rosyjskiej federacji Michaił Mamiaszwili.