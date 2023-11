Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do rywalizacji na światowych arenach, ale tylko po spełnieniu konkretnych kryteriów, choć podjęta została kilka miesięcy, to nadal budzi w Moskwie wściekłość. Nie w smak jest zwłaszcza wymóg występów pod neutralną flagą, bez możliwości odsłuchania hymnu państwowego.

"Uważam, że do zawodów międzynarodowych powinniśmy wrócić tylko na własnych warunkach, z flagą, hymnem i innymi atrybutami narodowymi. Albo w ten sposób, albo w żaden inny" - grzmiał czterokrotny złoty medalista olimpijski w pływaniu, Aleksandr Popow, cytowany przez TASS.

Jeśli na przykład któryś z moich kolegów pływaków zdecyduje się przyjąć zalecenia MKOl pod pretekstem, że do igrzysk olimpijskich można często przystąpić tylko raz w życiu, to nie będę oceniał, bo takie jest jego stanowisko. Cóż, takie jest życie, przyszłość pokaże, kto miał rację ~ - dodawał.

Stanowisko MKOl-u dotyczące występów Rosjan na imprezach sportowych jest jasne, ale nie dotyczy zbliżających się igrzysk olimpijskich. Na razie nie wiadomo, czy i na jakich zasadach sportowcy z Rosji będą mogli wziąć udział w zawodach w Paryżu. Tymczasem Moskwa przygotowała swego rodzaju "odpowiedź" na IO 2024 i ogłosiła organizację Światowych Igrzysk Przyjaźni. Miałyby one odbyć się w terminie 5-29 września.

Podczas przemówienia na Międzynarodowym Forum Federacji w szwajcarskiej Lozannie Thomas Bach nawoływał do bojkotu imprezy, co nie spodobało się w Rosji . "To jawny szantaż. Do tej pory nikomu bezpośrednio nie grożono surowymi sankcjami, ale między wierszami można wyczytać możliwą karę. Konflikt między Rosją a MKOl-em tylko się zaostrza" - stwierdził Michaił Czesalin w serwisie championat.com.

Tymczasem atmosfera gęstnieje. Głos zabierają inni.

Jelena Wialbe, prezes Rosyjskiej Federacji Narciarstwa Biegowego, niejednokrotnie wypowiadała się na temat MKOl-u i "banicji" Rosji. Teraz też nie może przepuścić okazji. "To po raz kolejny dowodzi, że MKOl jest najbardziej upolitycznioną organizacją, a nie organizacją sportową. (...) Co robią specjalnie dla sportowców? Nic! Nie możemy zwracać na nich uwagi" - irytuje się w rozmowie z TASS.

Oni się boją. Dlatego straszą wszystkich dookoła, żeby nikt nigdzie nie przyjechał ~ - komentuje ruchy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tatjana Nawka, była łyżwiarka figurowa, prywatnie żona Dmitrija Pieskowa.

Komentarza udzieliła również Tatjana Tarasowa, rosyjska trenerka łyżwiarstwa figurowego. Nie jest zaskoczona stanowiskiem Thomasa Bacha. Jej zdaniem komunikat szefa MKOl-u może przynieść skutek i rzeczywiście nikt nie przyjdzie na zawody organizowane w Rosji.

"Myślę, że można było się tego spodziewać. MKOl nie zabrania nam organizowania tych zawodów, ale jest to sprzeczne z przyjazdem do nas sportowców z innych krajów. Rosja jest obecnie objęta sankcjami, dyskwalifikacja to dyskwalifikacja. Teraz postanowili o tym przypomnieć tym, którzy być może zapomnieli lub tym, którzy chcą przyjechać [na Światowe Igrzyska Przyjaźni - przyp. red.]. Istnieją obawy, że MKOl zostanie wysłuchany i nikt nie przyjedzie" - oceniła.

Przy okazji Tarasowa poruszyła jeszcze jeden temat i wbiła szpilę w sportowców, którzy zasiadają w Dumie Państwowej. "Dlaczego nigdy nie pracowałam ani nie poszłam do Dumy Państwowej? Nie mam tam nic do roboty. Nie jestem osobą, która powinna tam siedzieć, muszę pracować w swoim zawodzie. Jeśli chodzi o aktywność w nim sportowców, nie czujemy ich pracy. Swoją drogą to do nich pytanie, dlaczego my tego nie czujemy" - pożaliła się w Sport24.

