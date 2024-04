Mateusz Polaczyk kontra Dariusz Popiela. Bratobójcza walka

Polaczyk ma 36 lat, a Popiela - 39. To oznacza, że nie wiadomo, czy za cztery lata wciąż będą mogli rywalizować ze sobą na najwyższym poziomie i starać się o igrzyska. Choć obaj mieli już szansę walczyć o medale, musieli obejść się smakiem. Podczas igrzysk w Pekinie Popiela zajął ósme miejsce , a w 2012 roku w Londynie Polaczyk trafił tuż za podium .

Nic więc dziwnego, że obaj bardzo dążą do tego, by spełnić swoje ambicje i pojechać wraz z polską reprezentacją do Paryża. Lepszą formę w ostatnim czasie prezentuje młodszy z kajakarzy (Polaczyk zdobył brąz na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Londynie), wszystko może się jednak zdarzyć, jeśli o kwalifikacji olimpijskiej mają przesądzić dwa kolejne starty w Pucharze Świata.