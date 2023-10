Awantura na igrzyskach. Unieśli się honorem i wycofali. Poszło o flagę

Oficjalnym powodem wycofania się Koreańczyków z igrzysk w Tokio były problemy z kwarantanną i Covid-19. Nieoficjalnie jednak mówiono, że Korea Północna boi się wpadek dopingowych i dyskwalifikacji. Z tego też powodu dopuszczenie ich do rywalizacji i tegoroczny powrót Korei Północnej do sportu wywołał takie kontrowersje.

Przez czas dyskwalifikacji Koreańczycy nie byli poddawani kontrolom antydopingowym jak wszystkie inne kraje, co już jest bulwersujące. Przedstawiciele wielu federacji światowych są zdania, że Korea Północna powinna być kontrolowana nawet wnikliwiej niż inni, jako że nie wiadomo, co działo się w tym kraju od 2021 roku.

Korea Północna uniosła się honorem

To nieco przypomina sytuację z 1968 roku, kiedy to Korea Północna po raz pierwszy zbojkotowała igrzyska olimpijskie. Obraziła się wtedy o to, że podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Meksyku miała defilować za tabliczką o nazwie "Korea Północna", a nie "Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna". Później Korea Północna bojkotowała także - jak reszta bloku wschodniego - igrzyska w 1984 roku w Los Angeles i kolejne, w 1988 roku w Seulu. Do tego doszło Tokio w 2021 roku.