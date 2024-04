Przez wiele lat Polski Komitet Olimpijski współpracował z marką 4F, która przygotowywała stroje dla reprezentantów startujących na igrzyskach. W październiku 2023 roku ogłoszono, że w tej kwestii dojdzie do istotnej zmiany - podpisano lukratywną umowę z Adidasem , który dostarczy "Biało-Czerwonym" obuwie, stroje oraz akcesoria.

Anita Włodarczyk przed igrzyskami w Paryżu: Nic nie muszę

Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rozmowie z Polsatem Sport wyznała, że "czuje już atmosferę igrzysk" . I dodała, że pamięta każdy ze swoich czterech startów na igrzyskach. "Każde igrzyska pamiętam doskonale, każde mają swoją historię. Dzisiaj młodszym kolegom i koleżankom z reprezentacji opowiadałam, że gdy w 2008 roku leciałam na pierwsze igrzyska do Pekinu, to nie myślałam, że w 2024 roku będę jeszcze mogła trenować i startować na igrzyskach" - powiedziała.

"Tutaj też nic nie muszę, tylko mogę. To nie jest też tak, że odpuszczam, bo gdybym odpuściła, to już bym zakończyła karierę sportową. Nadal mam wielką motywację i jeszcze kilka celów do zrealizowania" - zaznaczyła.