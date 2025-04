Agenci CBA w Polskim Komitecie Olimpijskim. Media: Weszli też do nieruchomości Piesiewicza

Rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński podał, że w czwartkowy poranek agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do 16 lokalizacji, by dokonać przeszukań, między innymi w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki. Jak podają RMF24 i TVN24 - także w nieruchomościach należących do Radosława Piesiewicza. Chodzi o śledztwo ws. faktur VAT.