Adidas i BIZUU zaprezentowały kolekcje strojów na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz uhonorował pośmiertnie Józefa Lange i Adama Królikiewicza Złotymi Medalami "Za Zasługi Dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego", wręczając je potomkom naszych pierwszych medalistów. Jednym z kolejnych punktów wydarzenia była prezentacja Domu Polskiego . Specjalnie przygotowana wizualizacja odkryła wszystkie "karty" tego projektu, który wzbudził duże zainteresowanie w środowisku sportowym i w mediach. Dom Polski to nowość w działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dom Polski, który będzie zlokalizowany w Lasku Bulońskim ma być miejscem spotkań kibiców, mediów, sportowców oraz ich najbliższych. To będzie miejsce sportowo-kulturalne prezentujące zarówno historię polskiego olimpizmu, ale i polską muzykę - przewidziano kilka koncertów z udziałem polskich gwiazd.

Zainaugurowana została także współpraca pomiędzy PKOl, a Fundacją "A kogo?" , którą kieruje Ewa Błaszczyk. Od dziś na Allegro można licytować rzeczy ufundowane przez polskich sportowców i olimpijczyków. Dochód z aukcji zostanie przekazany na cele charytatywne. Uroczystość zwieńczył pokaz, który połączył świat mody i sportu. Oficjalne stroje olimpijskie zostały zaprojektowane przez polską markę modową BIZUU i globalnego giganta sportowego - adidas. Oba brandy, znane z przełamywania konwencji, wnoszą świeże podejście do projektowania.

Marka BIZUU kolekcją olimpijską reprezentuje narodową historię oraz kulturę, styl, a także tradycje polskich projektantów na międzynarodowej scenie sportowej. To nie tylko przywilej, ale również możliwość podkreślenia polskiego dziedzictwa i osiągnięć w świecie mody, które w zaprezentowanej kolekcji łączą się z osiągnięciami polskich sportowców na arenach olimpijskich. Inspiracje do stworzenia kolekcji zostały zaczerpnięte z mody przedwojennej oraz tej powojennej. Styl oraz DNA, z których znane jest BIZUU, wyróżnia zaprezentowaną kolekcję i nadaje projektom niepowtarzalny charakter. Specjalnie na tę okazję Blanka Jordan oraz Zuzanna Wachowiak wraz z zespołem grafików BIZUU zaprojektowały print pojawiający się w całej kolekcji.

Kompozycja składa się z takich roślin jak żyto, jeżyna, podagrycznik i jarzębina, wzbogacona jest kwiatami: mak polny, chaber, bławatek, stokrotka i mak lekarski, a wśród tego bogactwa polskiej flory znajduje się również wróbel. Tło tworzą rozety koronki, nawiązujące do dziedzictwa rękodzieła i będące hołdem dla słynnych koronek koniakowskich. Ta inspiracja przejawia się również w zastosowanej technice twórczej, ponieważ każdy element printu został ręcznie narysowany przez grafików marki BIZUU.

Jak wiadomo polscy sportowcy, walczący na olimpijskich arenach w stolicy Francji będą mieli na sobie projekty adidasa . adidas, odpowiedzialny za sportowe kreacje polskich Olimpijczyków oraz Paralimpijczyków, w tym również stroje na podium, podszedł do projektów z ikoniczną prostotą. Zaproponowany minimalizm podkreśla pewność siebie oraz sylwetki sportowców, oferując im nowoczesny styl i maksymalny komfort. Prostota umożliwiła projektantom adidas skupić się przede wszystkim na konstrukcji i dopasowanej formie. W strojach sportowych pojawia się również dynamiczny nowy font, inspirowany płomieniem sportowej pasji. Motyw ognia jednoczy ludzi, łącząc pokolenia. Rolą marki adidas jako odpowiedzialnej za ubiór reprezentacji Polski jest podtrzymywanie wewnętrznego ognia polskich sportowców. Z każdym krokiem, z każdym gestem i każdym ruchem płomień umieszczony na strojach będzie poruszać się wraz z ruchem ciała.

adidas oraz BIZUU dołączają do Polskiej Rodziny Olimpijskiej z projektami, które zwrócą uwagę nie tylko sportowców i pasjonatów sportu, ale również miłośników mody. Nowym Partnerem PKOl, którego ogłoszono podczas piątkowego wydarzenia zostałamarka Lilou, która zaprojektowała dla polskich olimpijczyków biżuterię i talizmany. Biżuteria Lilou tworzona przez Magdalenę Mousson-Lestang jest nośnikiem pozytywnych emocji. To autorskie talizmany, dzięki którym możemy celebrować wyjątkowe chwile, mają przynieść szczęście polskim olimpijczyków w Paryżu. Ostatnim punktem programu tego wydarzenia była prezentacja niezwykłej kampanii promującej start Olimpijskiej Reprezentacji Polski w paryskich igrzyskach. W role polskich sportowców, w filmie wyprodukowanym za pomocą AI, wcielili się mityczni greccy Bogowie, którzy w 100-lecie startów biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich, to właśnie Polaków wybrali na swoich bohaterów. Nowa technika, nowe otwarcie, nowe stulecie. Już za 98 dni, 26 lipca rozpoczną się Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Wszyscy czekamy na nie z niecierpliwością. Trzymajcie kciuki za Polaków!