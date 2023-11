A jednak to prawda. Rosjanie idą do sądu. Walka o grube miliony

Początkiem października 2023 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) do odwołania zawiesił Rosyjski Komitet Olimpijski uzasadniając to rozwiązanie stwierdzeniem, że Rosja uznała i zaakceptowała regionalne organizacje sportowe w Ludowych Republikach Ługańskiej, Donieckiej, Chersońskiej i Zaporoskiej. Rosjanie postanowili jednak wyprowadzić kontratak i poszli z tą sprawą do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). I ten wziął sprawę na wokandę.