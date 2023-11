Na razie nie wiadomo, czy i na jakich zasadach sportowcy z Rosji będą mogli wziąć udział w zawodach w Paryżu. Dlatego Moskwa przygotowała swego rodzaju "odpowiedź" na IO 2024 i ogłosiła organizację Światowych Igrzysk Przyjaźni. Miałyby one odbyć się w terminie 5-29 września, jednak Podczas przemówienia na Międzynarodowym Forum Federacji w szwajcarskiej Lozannie Thomas Bach nawoływał do bojkotu imprezy, co nie spodobało się w Rosji .

To jawny szantaż. Do tej pory nikomu bezpośrednio nie grożono surowymi sankcjami, ale między wierszami można wyczytać możliwą karę. Konflikt między Rosją a MKOl-em tylko się zaostrza ~ stwierdził stwierdził Michaił Czesalin w serwisie championat.com.

"To po raz kolejny dowodzi, że MKOl jest najbardziej upolitycznioną organizacją" - denerwuje się Jelena Wialbe. Wtóruje jej żona Dmitrija Pieskowa, Tatjana Nawka. "Oni się boją" - zawyrokowała. Okazuje się jednak, że Rosjanie sami postanowili zrobić krok w tył i wycofali się ze swoich deklaracji.



Rosjanie robią krok w tył. MKOl triumfuje

Pierwszym globalnym projektem będą Igrzyska Przyszłości w Kazaniu. W czerwcu Kazań będzie także gospodarzem Igrzysk BRICS w otwartym formacie, a ostatnim dużym projektem w Rosji będą Igrzyska Przyjaźni. Nie uważamy i nigdy nie pozycjonowaliśmy pierwszego, drugiego czy trzeciego wydarzenia jako jakiejś alternatywy dla igrzysk olimpijskich ~ powiedział Matysin na antenie Rossiya-24 TV.

"Są to niezależne, nowe projekty. Mają one na celu stworzenie tutaj konkurencyjnego środowiska, które umożliwi rosyjskim sportowcom udział w zawodach na poziomie międzynarodowym, co utrudniają niektóre międzynarodowe federacje i Międzynarodowy Komitet Olimpijski" - dodał rosyjski minister sportu.

Jak widać groźby ze strony Thomasa Bacha i nawoływanie do bojkotu przyniosły efekt i Rosjanie musieli wycofać się ze swoich deklaracji. Co prawda pomysł organizacji Igrzysk Przyjaźni nie został oficjalnie zarzucony, ale na razie wygląda na to, że rozmach imprezy nie będzie taki, jak zapowiadano.