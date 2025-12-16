A jednak igrzyska olimpijskie w Polsce? Trzaskowski ogłasza na antenie stacji

Końcem listopada podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej przedstawiono dokument zatytułowany: "Strategia Rozwoju Polskiego Sportu 2040. Droga do igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w Polsce". Przy tej okazji minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przedstawił plan, który ma doprowadzić do organizacji w Warszawie "wielkiej imprezy, najpiękniejszej w historii", czyli właśnie igrzysk. Wtórował mu prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.

To olbrzymia szansa, olbrzymi projekt, który wpisuje się w nasze plany. I ma niesłychane znaczenie symboliczne

Tym samym nawiązywał do faktu, że igrzyska mogłyby odbyć się w Polsce w szczególnej chwili, w 2044 roku, czyli w setną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wątek ten podniósł teraz, w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską.

Polskę stać na organizację igrzysk olimpijskich? Rafał Trzaskowski stawia sprawę jasno

Rafał Trzaskowski był gościem programu "Fakty po Faktach" w TVN24. W trakcie rozmowy z Katarzyną Kolendą-Zaleską zakomunikował, że istotnie Polska rozpoczęła starania zmierzające do uzyskania możliwości organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce w 2040 lub 2044 roku.

"Czy nas na to stać?" - dopytywała dziennikarka, sygnalizując pewne społeczne wątpliwości, które pojawiają się wokół tego - bądź co bądź - bardzo kosztownego projektu. W odpowiedzi prezydent stolicy przywołał przykład Euro 2012, które odbyło się w Polsce przed 13 laty. Wówczas też było sporo znaków zapytania i obiekcji, a finalny efekt okazał się pozytywny. "Niektórzy mówili [wtedy], że nie wybudujemy tych stadionów i wybudowaliśmy" - przypominał i dodawał, że i w przypadku igrzysk Polska poradziłaby sobie z organizacją.

Od razu zaznaczył, że na przygotowaniu imprezy zyskałaby nie tylko stolica. "Jest szansa na kolejny skok, ale nie tylko w Warszawie. Igrzyska miałyby się odbyć także w innych miastach w Polsce" - zapewnił.

Jego zdaniem to byłaby inwestycja nie tylko natury sportowej, lecz także - a może przede wszystkim - w bezpieczeństwo nas wszystkich. "Przypominam, że dzisiaj te inwestycje infrastrukturalne to też mogą być inwestycje w nasze bezpieczeństwo, bo choćby metro może być używane również jako miejsca schronienia, choćby parkingi pod stadionami mogą być używane jako miejsca schronienia. To jest po prostu dobry pomysł, który nada większej dynamiki polskiej gospodarce i który pomoże nam się szybciej rozwijać" - podsumował.

