17 sekund, prowadzenie i piłka dla Polek. Horror z dogrywką w tle

Polki i Niemki miały już zapewniony awans do ćwierćfinału turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w koszykówce 3x3. Teoretycznie w Debreczynie ich starcie nie miało więc takiej stawki, jak mecze w innych grupach, ale to tylko pozory. Zwycięzca tej rywalizacji unikał w ćwierćfinale świetnej Hiszpanii, ułatwiał sobie drogę do olimpijskiej kwalifikacji. I Polki miały wszystko w swoich rękach, w końcówce prowadziły, miały piłkę. A jednak przegrały z Niemkami - 18:20, po dogrywce.