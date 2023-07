Złoto trafiło we właściwe ręce. Dawid Kubacki "cesarzem lata"

Pierwszy i ostatni taki mistrz. Dawid Kubacki ze złotem igrzysk europejskich

Skoczkowie doczekają się mistrzostw świata latem? Dawid Kubacki zabrał głos

Lato to czas przygotowań dla skoczków narciarskich do zimy. By sprawdzić formę organizowane są zawody Letniego Grand Prix . I właśnie Kubacki jest jednym z najlepszych zawodników w historii, jeśli chodzi o igelit.

Zapytany o to, czy wprowadzenie do rywalizacji latem zawodów rangi mistrzostw świata lub Europy, byłoby dobrym pomysłem, odparł: - Byłoby spoko, chociaż wolałbym, by skoki były typowo zimowym sportem. Lepiej chyba nie przepychać go na siłę na igelit. Skoki zimą mają jednak nutkę romantyzmu i to jest ich prawdziwe miejsce. Gdyby jednak takie zawody odbywały się latem, to z przyjemnością bym do nich przystąpił.