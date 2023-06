Żenujące sceny na Stadionie Śląskim. Przykro było patrzeć

Aż przykro było patrzeć na to, co działo się w piątek na Stadionie Śląskim. Chluba regionu, dom polskiej lekkoatletyki i jeden z najpiękniejszych stadionów dedykowanych tej dyscyplinie sportu, świecił pustkami w czasie rywalizacji najlepszych sportowców Europy. Z tego powodu - jak się dowiedzieliśmy - nie doszło też do oficjalnej ceremonii otwarcia.