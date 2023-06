Zażarty bój Polaków z Niemcami. Wielki rewanż i medal. "To było nam pisane"

Naszym koszykarzom niewiele zabrakło do tego, by zagrać w finale. W półfinale minimalnie 19:21 ulegli oni Łotyszom . Mimo tego nie załamali się i w meczu o brąz pokonali Niemców, z którymi przegrali wcześniej w fazie grupowej.

Polacy pokazali charakter. Fantastyczna publiczność

- Wiedziałem, że nie ma się co załamywać tym, że nie powalczymy o złoto. Na tym turnieju najwyraźniej nie było nam to pisane. Pokazaliśmy jednak charakter. Ten przegrany półfinał był szalony. Mecz toczony był niebywałym tempie. To była walka cios za cios. Nie ma się jednak czego wstydzić, bo ta drużyna cały czas się rozwija i buduje. Odkąd zaczęliśmy grać tym składem, to nie przegraliśmy żadnego meczu więcej niż jednym posiadaniem, a to jest sztuka. Wierzę, że przed tą drużyną są wielkie rzeczy do zrobienia - mówił 36-letni Przemysław Zamojski.